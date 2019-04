PEVAČICA JE UČESTVOVALA U RIJALITIJU, BILA SA OŽENJENIM, A ONDA NESTALA SA ESTRADE: Gabrijela otvorila dušu, evo zbog čega se tad povukla iz javnosti!

Gabrijela Pejčev otovorila je dušu i priznala zbog čega se povukla iz javnosti kada je izašla iz rijalitija.

Ona je otkrila da je bila neiskusna i da ju je popularnost "progutala".

"Razlog za povlačenje sa scene bile su moje mlade godine i neiskustvo, jednostavno smatram da me je popularnost posle rijalitija progutala. Rekla sam sebi da moram da stanem i da se povučem i izvučem pouku iz svih stvari koje su mi se desile nazad, pa da krenem dalje", rekla je Gabrijela, koja je prošla kroz neki vid depresije.

"Može se to reći. To se sve da rešiti uz pomoć prijatelja, porodice, pa čak i kada se zatraži stručna pomoć, to nije nikakav problem. U Srbiji je to tabu tema. Psihoterapeut ili psiholog je u svetu sasvim normalno. Kada ljudima zapne, oni idu tamo i rešavaju sve svoje probleme. Mislim da se meni to najviše odrazilo na karijeru, samo zato što nisam znala da baratam ni estradom, ni medijima, a ni ljudima koji su me okruživali u tom trenutku", izjavila je pevačica.

Bivša rijaliti učesnica priznala je da su je muškarci doživljavali kao seksualni objekat.

"Mislim da jesu. To je danas normalno, a do tebe je kakav ćeš potez povući", izjavila je Gabrijela.

