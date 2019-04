LUKAS PRIZNAO DA JE KORISTIO BOTOKS: Bilo je to pre 10 godina! Aca ispričao anegdotu koja će vas dovesti do SUZA!

Aca Lukas priznao je da je išao na tretmane za ulepšavanje, a onda ispričao anegdotu koja je sve nasmejala.

Gosti u emisiji pričali su kako su muškarci što su stariji sve lepši, pa i kada imaju bore, a Lukas se složio i potom otkrio da je koristio botoks.

"Stavio sam botoks pre jedno 10 godina. Drug mi nešto priča, a ja se nasmejem. On me pitao šta mi je, nisam ukapirao o čemu se radi, a meni oči zategnute. Neću više to da radim", rekao je on u emsiji "Ami Dži šou".

