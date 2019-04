DUŠICA JAKOVLJEVIĆ OTVORILA DUŠU: Voditeljka priznala zašto je nabacila kilograme, da li se UDAJE, pa progovorila o sukobu sa KIJOM KOCKAR!

Mnogi su primetili da je Dušica Jakovljević nabacila nekoliko kilograma, a sada je objasnila zašto.

Voditeljka je nedavno počela da trenira, a kako sama kaže, jela je noću brzu hranu, zbog čega je dobila na težini. Sve je počelo zbog toga što je kasno dolazila kući sa snimanja.

foto: Sonja Spasić

"Sada ću ja na specijalni režim ishrane, pa ću vratiti neke zdrave navike", rekla je Dušica koja je u vezi sa Milošem Dimitrijevićem Čavom, a mnogi su spekulisali i da će se udati.

"Ove godine sam rešila da se udam za sebe samu, dobro mi je počelo sa ovih mojih 38. Osećam se odlično u svojoj koži, a čvrsto sam odlučila da privatni život držim daleko od očiju javnosti, kao i da se s partnerom nigde ne pojavljujem, niti da o njemu govorim", izjavila je voditeljka.

foto: Instagram

Ona je prokomentarisala i navodni sukob sa Kijom Kockar u emisiji gde su zajedno žiri.

"Nemam ja odnos - "Ne diraj me, ne diram te". Ja ću uvek reći ako se sa nečim ne slažem. To nije napad, to je razmena mišljenja. Problem nastaje kada neko dobronamerni sukob mišljenja protumači kao napad. Tu se razlikujemo mi i oni", kaže Jakovljevićeva.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir