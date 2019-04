PALA KAO JEDNA OD NAJMOĆNIJIH MADAM U REGIJI: Nudila je devojke političarima za 500 evra, a za sebe samo kaže DA JAKO VOLI LUKSUZ!

Željka Rolović uhapšena je u akciji "Lutka". Poznata je kao jedna od najmoćnijih madam u regiji u čijoj su se organizaciji pravile zabave za stariju, bogatu gospodu koja vole mlade devojke.

Naime, sve se odigralo 2015. godine kada je madam pala zbog sumnje da je na crnogorskom primorju ugovarala pružanje seksualnih usluga u hotelima i na jahtama. U zatvoru je provela devet dana, a onda je platila 4000 evra jamčevine da se brani sa slobode. Kasnije je krivicu priznala i nagodila se kako ne bi morala više u zatvor.

Osim nje, godinu dana kasnije, uhapšene su i Ema Đuhić, kod koje je pronađeno sedam grama kokaina, Vana Simić, Aleksandra Radojević i hrvatski tv voditelj Marko Lukšić, koji se branio kako je devojkama samo pokušavao da pomogne sa koferima.Međutim, droga je pronađena samo kod Eme Đuhić, dok su ostali pušteni svojim kućama.

"Željka je žena sa stavom i nikada mi nije nudila da se prostituiram. Ona nikada nikog ne bi podvodila i rekla "Ej, slušaj, imam za tebe ovog ili onog". Nikad nije terala nikoga na to nego onaj ko želi - može, a onaj ko ne želi, nikom ništa", rekla je Aleksandra Radojević nakon svega.

A nakon što ju je u reality showu Farma prozivala da se bavi prostitucijom, Željka je medijima ispričala kako ju je starleta Stanija Dobrojević tražila da joj sredi klijente, i to bogatu, stariju i isključivo inozemnu klijentelu, kako bi sve bilo diskretno. Ona joj je rekla kako se time ne bavi, ali da je može upoznati prijateljski s nekim ljudima te da dalje radi sama.

"U lice bih rekla Staniji sve što imam. Samo, trebalo bi trajati šest meseci da iznesem sve gadosti i prljavštine koje znam o njoj i da nabrojim s kim je sve bila i što je dobijala za to. Toliko toga ima. Stanija je devojka od 30 godina koja nema ni kučeta ni mačeta. Neka brine o svom životu i ostavi Željku Rolović, ostvarenu majku i ženu, na miru. Ako krenem pričati neće smeti od sramote da izađe iz rijalitija", poručila joj je tada Željka dok je Dobrojevićeva boravila na "Farmi".

Prijateljica Tamare Đurić, Aleksandra Martinović, ispričala je kako je Željka htela da ih podvodi političarima za 500 evra.

"S Tamarom uglavnom letujem u Crnoj Gori. Željku sam upoznala preko prijatelja koji su joj plaćali za seks. Kad je videla mene i Tamaru, na sve načine je pokušavala približiti nam se i da iz interesa bude u našem društvu. To je želela zato što smo nas dve mlade i atraktivne, a ona je stara i teško se prodaje, pa je mislila da nas uvali svojim klijentima. Naišla je na pogrešne jer mi imamo dobro situirane momke koji nam pružaju sve. Iako je to znala, Željka je političarima obećavala da će im srediti Tamaru za 500 eura. Tamara ju je otkačila čim je otkrila tu nameru", rekla je Aleksandra.

"Ta žena je bila s jednim političarem, kojeg je opljačkala dok je ležao u lokvi krvi. Bili su na otoku u Crnoj Gori, gdje se on slučajno skotrljao niz stepenice i slomio nos. Dok je bespomoćno ležao, ona mu je uzela sve novce iz džepa. Mislila je da je jako pametna što je to napravila pa se hvalila svojim podvigom. Kasnije mi je ispričala da ga je opelješila zato što joj nije dao da jede cijeli dan", rekla je Martinović.

Inače, crnogorsko primorje poznato je kao prijestolnica seks turizma u sezoni.

"Devojke iz Beograda kojima je osnovni biznis prostitucija lako nastavljaju biznis na primorju. Koliko novca zarade je pitanje. Nijedna ne radi po tarifi na sat. Bogati klijenti daju onoliko koliko su zadovoljni uslugom i koliko imaju. S njima je zagarantovan luksuzan provod, a kokain je gotovo obavezan deo dekora. Devojka ne može da radi sama. Svi ti klijenti su stare mušterije, a ako su novi, zovu po preporuci. Plaćaju odlično, ali i traže devojke na visokom nivou posla. I taj nivo košta", priznale su devojke dobro upoznate sa dešavanjima na crnogorskom primorju.

Madam Željka je uhapšena zbog prijateljice Eme Đuhić kod koje je pronađen heroin, a ona je sebe opisala kao zgodnu plavušu koja voli luksuz.

"Nisam kurva. Da jesam, naplaćivala bih na sat. Ja sam samo zgodna devojka koja voli luksuz. Kad vidim bogate muškarce, priđem i družim se s njima. Mi smo te muškarce upoznale na koncertu u diskoteci "Top hill". Sedeli smo zajedno u separeu. To je grupa Italijana, Engleza, Hrvata... Pao je dogovor da u sredu krenemo na putovanje po hrvatskim otocima. I tu na carini u marini Porto Montenegro nas je zaustavila policija. Pretresli su nas i kod Eme našli kokain, sedam grama. Ovaj put to zaista nije imalo veze s prostitucijom. Ja se time ne bavim. Jednostavno se skupilo dobro društvo. Bogati muškarci, lepe devojke, ali to su moje prijateljice. Nisam kriva što su lepe. I čemu fama, čim odeš na jahtu, odmah si kurva", zaključila je tada Željka.

Priču o teškom detinjstvu, Željka je podelila sa medijima.

"Roditelji su se stalno svađali pa mirili. Majka je radila kao čistačica u bolnici, a otac ju je jako volio. Ali, bio je bolesno ljubomoran, stalno je bio pijan i majku je to jako ljutilo. Kad bismo čuli muziku znali smo da se tata vraća kući mrtav pijan. Stalno je nosio neke dinare, zvao muzičare da pevaju u kući. On bi sedeo i pio za stolom, a dva tri čoveka pored stola bi svirala dok on ne bi zaspao. Kad bi zaspao, oni bi otišli", priznala je madam.

Kad joj je bilo 10 godina, otac je ubio njenu majku, zatim baku, a onda i sebe.

"Tri metka u jednu, tri metka u drugu i jedan u sebe. Nekoliko meseci je to smišljao. Plakao je i dovodio bendove da mu pevaju pesmu "Jedan dan života'", ispričala je Željka Rolović.

