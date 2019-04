UŽIVALA SAM U BURDŽ KALIFI, A ZAVRŠILA U CZ: Trnovit put Nine Prlje popločan KOKAINOM! Prvom klasom direktno u ćeliju 12!

Bivša učesnica "Parova" Nina Prlja prošla je put od života na visokoj nozi u Dubaiju do ćelije beogradskog Centralnog zatvora. Mesečarka, kako sebe naziva, rešila je da iznese svoju stranu priče o životu u Emiratima, ali i boravku u CZ.



- Drug Filip me je pozvao da dođem kod njega u Dubai. Tamo su me dočekali njegov prijatelj i brat, a ja sam se zaljubila u Filipa. Vodio me je na safari, u najskuplje restorane, hotele... Jednog dana je došao u sobu i počeo da baca novčanice po krevetu. Tada smo imali divan seks jer mi je bio fetiš da to radim na novčanicama - prisetila se ona kroz smeh, i dodala da je Filip morao da se vrati u Beograd jer mu je iznenada ukinuta viza.

foto: Shutterstock



Žurke, jahte, brančevi



- Vadio je novu vizu, a ja sam ga čekala i nisam sumnjala ni u šta. Tu mi je bila drugarica, inače menadžerka jednog restorana. Družile smo se sa prinčevima, uticajnim ljudima, išle smo po prijemima, brančevima, žurkama na jahtama, na trke Formule 1, gde su bile svetske zvezde - Rijana, Snup Dog. Platila sam jednom večeru 700 evra! - kaže Nina, koja se vratila u Beograd jer Filip nije uspeo da dođe u Dubai, a navodno je otvorio firmu, pa je njegova sekretarica često išla u Dubai da mu nešto sređuje.

Od vrha do pakla



- Legla sam da spavam te noći, osećala sam se kao da sam se razbolela. Probudilo me je lupanje na vratima, a Filip je rekao da otvorim. Uleteli su u stan maskirani ljudi. Ceo stan su nam izvrnuli, a jedan od njih je rekao da je našao pola grama kokaina u mojoj torbi. Nisam mogla da verujem šta će to kod mene. Koristila sam to ranije, ali sam prestala - kaže Prlja, kojoj su inspektori objasnili da je na aerodromu uhapšena Filipova sekretarica sa većom količinom droge u donjem vešu.

foto: Printscreen Instagram



- Ona im je rekla da smo Filip i ja organizatori i da za nas to radi. Trebalo je da ide za Dubai i uhvatili su je na aerodromu. Kad su mi rekli da mi preti 10 godina zatvora, kao da su mi 10 sekira zabili u glavu. Odveli su me u ženski blok CZ, otvorila su se vrata ćelije broj 8. Pre samo tri dana bila sam u Burdž Kalifi, sunčala se, pila najskuplje šampanjce, jela riblje specijalitete, a sada jedem grašak. Ipak, najgore je bilo kada su me premestili u ćeliju broj 12. Tamo je bila najozloglašenija žena, za koju se pričalo da je silovala devojke. Igrom slučaja, nas dve smo se sprijateljile, razgovarale, pisala sam pisma njenom mužu, a ona je sa mnom počela da trenira. Najsrećnija sam bila kada je došla komandirka i rekla mi da idem kući, dobijam nanogicu - završava ona.



Osuđena



Prlja je uhapšena 15. decembra 2016. pod sumnjom da je deo organizovane kriminalne grupe beogradskih mula koje su krijumčarile kokain u Emirate. Osuđena je na godinu dana, uslovno na tri. Ostali članovi grupe nisu dobro prošli. Filip je dobio 4,5 godina i kaznu služi u Sremskoj Mitrovici, a njegov brat Marko na 40 godina u UAE. Sekretarici je suđenje u toku.

Kurir.rs/Jelena Stuparušić / Foto: Damir Dervišagić

Kurir