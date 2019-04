ANASTASIJI RAŽNATOVIĆ POSTAVILI ŠAKLJIVO PITANJE, PA JE DOŽIVELA PEH: Pevačica progovorila o karijeri, ljubavi i Ceci, a onda joj se desilo OVO!

Anastasija Ražnatović progovorila je o svojoj karijeri, ali i šta traži kod emotivnog partnera.

Ona kaže da karijeru nije gradila na skandalima, kao i da je imao ko da je posavetuje.

"Tu je moja mama, na sceni je toliko dugo i razume se, ko može da mi da bolji savet od nje. Nisam neki skandalozni tip, ne eksponiram se na taj način", rekla je Anastasija koja je otkrila da je spot za novu pesmu snimala 17 sati:

"Bilo je u nekim momentima naporno, 17 sati je trebalo da izgledam sveže. Snimali smo u jednoj napuštenoj zgradi."

U jednom trenutku pevačici je spala ogrlica, i to u trenutku kada ju je voditelj upitao: "Jesi li vatra ledena?"

"Može se reći da sam živi paradoks. Ja sam blizanac-vaga", izjavila je Anastasija.

Cecina ćerka istakla je da joj je kod partnera najbitnije da je dobar čovek, ali i da je lojalan.

"Najbitnije mi je da je moj partner dobar čovek, kada tražite drugu polovinu, bitno je da je neko sličan. Ja smatram da sam dobar i kvalitetan čovek i isto tražim kod partnera. Lojalnost je ključna stvar u svakom odnosu", rekla je Anastasija.

Anastasija je uzor mnogim devojčicama, a trudi se da tako i ostane, pa mnogo pažnje posvećuje društvenim mrežama.

"Dosta vremena posvećujem Instagramu. To mi je na neki način posao. Vrlo dobro znam koliko mladih devojčica me prati, to mi je velika odgovornost. Mislim da radim dobar posao", izjavila je ona u "Novom jutru" i priznala ko joj je najveći kritičar:

"Kada je posao u pitanju, onda mama, Veljko se ne razume toliko. Ona je prezadovoljna, pruža potpunu podršku i jako sam joj zahvalna na tome. Osećam njenu podršku."

