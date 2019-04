DAJANA NEĆE DA GA EKSPONIRA U JAVNOSTI: Voditeljka progovorila o privatnom životu! Ne prođe ni dan, a da je ON ne nasmeje!

Dajana Paunović otkrila je da je uvek nasmeje njen sin Dušan (7) kog je dobila sa Žikom Jakšićem.

Voditeljka priznaje da joj je beksrajno simpatičan njen sin, pa ponekad podeli fotografiju sa njim na Instagramu, ali ne voli da ga eksponira u javnosti.

"Smatram da je to moja privatnost i niko ne mora da zna kako izgleda moje dete i šta mi radimo privatno, ali nisam mogla da mu odolim. Moj sin je toliko duhovit jedan dečačić da me non-stop zasmejava do suza. Sad je u tim godinama kad je jako zabavan. Nema dana da me ne nasmeje", kaže Dajana.

U pojedinim momentima mora da bude i stroga prema njemu, iako je sin jedinac, ali kaže kako Dušan zna da se ponaša.

"Kada sam gledala druge majke dok imala svoje dete, imala sam običaj da govorim: 'Ovo da je moje dete, ovako da se ponaša, nema šanse!'. Međutim to sve pada u vodu kad dobijete dete. Možda sam, eto, slaba na njega kada su igrice u pitanju jer ih dosta igra, ali pošto je stvarno dobar i isupunjava sve obaveze i u školi i ovako, nema razloga zasad bilo šta da mu branim, ali videćemo u budućnosti", rekla je ona.

