KATARINA ŽIVKOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Stanija je pokvarena, sve najgore o njoj! Pevačica nikako ne podržava STARLETU, a evo šta misli o svojim koleginicama!

Katarina Živković je iskreno progovorila o koleginicama, ali i osobama koje trenutno učestvuju u rijalitiju.

Ona o svojoj koleginici imenjakinji misli sve najbolje, pa je objasnila da Katarina Grujić gradi stav "ja sam, samo ja, ja, ja i niko drugi", pa i da je zbog toga ljudi tako doživljavaju.

foto: Dragana Udovičić

Stariju koleginicu Daru Bubamaru poštuje, a ne želi da prizna da li i ona ima seksi video snimak u svojoj kolekciji.

"Meni to ne može da se desi, a da li ga imam, to bih zadržala za sebe. Meni Dara na snimku izgleda super i super to radi. Čula sam da Daru momci stvarno mnogo vole, pogotovo oni mlađi", rekla je ona za "Svet".

foto: Damir Dervišagić

Kiju Kockar Katarina podržava, jer je zaradila dosta novca, svojim trudom i radom, a ne smeta joj što je postala pevačica. Ipak, o Staniji Dobrojević koja se trenutno nalazi u rijalitiju nema lepo mišljenje.

"Veoma isfolirana osoba, smatram da govori što ne misli i bolje bi joj bilo da ćuti, ispala bi pametnija. Podržala je nasilje nad ženama i rekla da je žena izazvala da bude išamarana i nokautirana od nekog tamo. Znači, ti si pokvarena, neinteligentna! Ma sve najgore", kaže ona.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Svet, Foto: Nemanja Nikolić

