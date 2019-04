NEKA DECA NE ZNAJU NI KAKO KRAVA IZGLEDA: Branka Sovrlić osula po rijalitijima u Srbiji, a onda je pohvalila ovu koleginicu!

Branka Sovrlić priznala je da nikada ne bi učestvovala u rijaliti programima, kao i da bi ih zakonom zabranila.

"Ja ipak imam puno obaveza. I da ih nemam, ja to nikada ne bih prihvatila. Ja da se pitam, ja bih to zakonom zabranila", rekla je ona i dodala:

"To je jako velika razlika, samo sam čula priče. Kada mi naiđe rijaliti, ja samo promenim kanal brzinski. Nisam uopšte u toku, to me ne zanima. Srećnija sam kada izađem na ručak ili kafu sa prijateljicama, nego da gubim vreme gledajući te gluposti. Šta deca mogu da nauče? Nama nedostaju neki drugi programi. Neka deca ne znaju ni kako krava izgleda."

Njene pesme na nastupima pevaju i mlađe koleginice, posebno Milica Pavlović, a ona kaže da joj je zbog toga drago.

"Milica se posebno sa tom pesmom proslavila. Drago mi je, Milica je tamo iz južnih krajeva. Ona ima taj temperament.

