ZOKI ŠUMADINAC LAGAO LJUDE DA LEČI RAK?! SKIDAO I CRNU MAGIJU PREKO AURE: Uzeo mi je 3.000 evra, nikakva poboljšanja nisam imala!

Pojedini klijenti Zorana Petrovića Šumadinca, koji ih je lečio, skidao magiju preko aure i proricao im sudbinu, osudili su ga da ih je prevario za novac.

Redakciji Kurira javili su se ljudi koji su posećivali internet zvezdu, u nameri da razotkriju njegove "prljave i lažne usluge".



"Šumadinac je teški prevarant! Pošto ne mogu da dođem do njega, moram da se obratim vama za pomoć. Čuveni iscelitelj bavi se velikim prevarama i laže narod. Mene je prevario za 3.000 evra. Lažno me je lečio, nikakva poboljšanja nisam imala od njegovih tretmana. Kada sam mu poslednji put tražila novac pre dve godine, blokirao me je na telefonu i društvenim mrežama. Pokušavala sam da ga dobijem preko svojih drugih brojeva, ali nije uspelo", kaže jedna starija gospođa iz Beča, koja je insistirala na anonimnosti i dodala i primer svoje prijateljice.

Za sebe tvrdi da je multitalenat, dok ga neki optužuju da je prevarant... Zoran Šumadinac foto: Vladimir Šporčić

"Drugarica je prošla kroz istu situaciju kao ja. Obolela je od raka. Šumadinac je tražio da mu postnetom uplati 50 evra, da bi joj zatim pet minuta telefonskim putem slao izmišljenu energiju. Strašno! On mora da se zaustavi i apelujem na sve ljude koji su imali problem s njim da se jave", ispričala je žena iz Austrije.

Nekoliko meštana iz Zoranovog rodnog sela Natalinci kod Topole tvrde da je izvođač pesme "Autotjun" pokrao i vlasnike jedne poljoprivredne apoteke.



"Radio je na utovaru džakova za veliki iznos novca. Tada je nastala afera, a kasnije se to zataškalo jer je bio u vezi s jednim od tadašnjih vlasnika. Takođe je zajmio novac po selu i nije ga vraćao. Ljudi su ga vijali, ali je na kraju uspeo nešto da iskompenzuje. Krivo nam je da se takvom čoveku pridaje značaj, sutra će opet nekog slagati", kaže naš izvor.

I njega optužuju...Miroljub Petrović foto: Sonja Spasić

Zoki Šumadinac je, prema tvrdnjama naših sagovornika, obmanjivao lakoverne ljude na sličan način kao i, Miroljub Petrović, "Pod mač, bato". Za Petrovića je, inače, podsetimo, vezana afera u kojoj ga je Biljana Jovanović nedavno optužila za smrt svog brata Slavča Petrova, jer ga je, kako je ona navodila, Petrović savetovao da ne pije lekove i ne ide na lečenje.

SVE ZNA Leči, proriče, skida magiju foto: Printscreen Šumadinac je napravio svoj sajt, gde je naveo da leči ljude, skida magiju, poboljšava auru, radi horoskope, proriče... On se predstavlja i kao ezoteričar, parapsiholog, radiestezista i fitoterapeut!

"Nakon tri kliničke smrti, Zoran je dobio nesvakidašnji dar da vidi više od drugih, otkriva budućnost, bolesti i negativne uticaje, i to preko čovekovog energetskog omotača. Mnogo je onih koji su nakon kliničke smrti stekli posebnu moć - da vide budućnost, komuniciraju sa višim silama, čitaju auru, otklanjaju bolesti i magiju. Ovaj dar nisu dobili slučajno jer je njihov zadatak da pomažu ljudima u borbi protiv zla. Jedan od njih je i Zoran Petrović Šumadinac", piše na sajtu.

PERE SE MISLI DA GA DEGRADIRAJU

Nikog ne varam, radim za siću od 2.000 dinara! foto: Printscreen Zoran Petrović Šumadinac tvrdi da ga ljudi lažno optužuju jer ne mogu da se pomire sa činjenicom da je uspeo u životu.

"Nikada nisam krio da sam natalinačkog porekla. Moj otac je odatle. To su apsurdni iznosi, nemam ni stoti deo tih para. Svi moji klijenti, a imam ih puno, mogu vam potvrditi da to nema veze sa životom. Ja ne naplaćujem emitovanje energije 50 evra, nije čak ni približno. To radim samo onima kojima je to potrebno jer energija ide na mesečnom nivou, u zavisnosti koliko osoba ima. Nikada ne emitujem jednoj osobi u porodici. Nekima radim i gratis, ali ne mogu svima. To su smešne sumice, po 2.000, 3.000 dinara za mesec dana. Radim za vrlo male pare, od kojih odvajam i za donacije, pomoć manastirima. Mogu vam dati nekoliko brojeva pa da proverite. Sve ostalo je namešteno. Mnogi ne mogu da se pomire sa činjenicom da sam ja uspeo u životu, pa hoće da me s*ebu", kaže pevač za Kurir.

Kurir.rs/Marija Dejanović/Foto: Vladimir Šporčić

Kurir