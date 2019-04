PEVAČICE NEDELJAMA NIJE BILO! Nikolina Kovač prekinula tišinu: Noćima NISAM SPAVALA! (VIDEO)

Nikolina Kovač prekinula je tišinu nakon nekoliko nedelja, pa se na društvenim mrežama pohvalila diplomom! Pored karijere koju strpljivo gradi, kao i privatnog života, pevačica je odbranila diplomski rad zvanično završila novinarstvo.

foto: Instagram screenshot

Tema njenog diplomskog rada bila je "Društvene mreže i tradicionalni mediji u Republici Srpskoj".

"Studije Žurnalistike na državnom fakultetu u Istočnom Sarajevu sam regularno upisala posle završene opšte gimnazije i stigla sam do treće godine, posle toga su se desile 'Zvezde Granda', preusmeravanje toka stvari iz privatnog života i tada je usledila pauza, ali sam vrlo brzo nastavila i koristila svaki slobodan trenutak da učim i da polažem ispite, jer mislim da čovek treba da radi na sebi, jer tu definitivno ima posla i uvek treba neka vrsta nadogradnje, tako da sam pre tri godine položila i poslednji ispit, ali mi je ostao diplomski koji sam stalno prolongirala, ali sam želela da taj ciklus zatvorim i privedem kraju, tako da sam iskoristila prvi slobodan trenutak posle nastupa koje sam imala od Nove godine i konačno završila i diplomirala. Ja sam prevashodno htela da upišem književnost kao moju veliku ljubav, ali su mama i tata u tom trenutku rekli da to ne bi bilo najbolje rešenje, jer ja sva književna dela mnogo analiziram, mnogo ulazim u bit likova, jer sam neko ko je jako emotivan i sve to proživljavam i možda to ne bi bio pravi izbor za mene u tom adolescentskom uzrastu, analizirajući sebe iz ove perspektive bili su u pravu. Odabrala sam Žurnalistiku kao nešto što je vezano za komunikaciju, medije, pisanje, u nekom segmentu slicno književnosti, a opet dosta komercijalnije. Ništa nije jednostavno iza mojih položenih ispita stoje neprospavane noći, ali ja nisam neko ko se žali, nego neko ko je jako uporan, marljiv i vredan, uvek se setim formule doktora Preradovića čuvenog psihijatra: hoću, mogu, krećem. To su te tri stavke koje su potrebne za bilo koji vid uspeha. Juče na odbrani diplomskog mi je bilo jako emotivno, jer su tu bili moji drugari sa faksa sa kojima sam studirala, profesori koji su mi pružali jako veliko razumevanje i podršku, nakon odbrane rada bilo je tu nekoliko emotivnih govora od strane mojih profesora koji su me baš ganuli. Završio se jedan ciklus u mom zivotu i jako sam ponosna na to. Nekako čoveku padne kamen sa srca kada zna da je nešto tako važno završio", napisala je Nikolina na društvenim mrežama.

Kurir.rs/Foto: Dragan Kadić

