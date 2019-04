PSIHIJATAR JOVAN MARIĆ UPOZORAVA: Daro, ne pokazuj sinu golo telo! POSTAĆE EDIPOVAC!

Dara Bubamara izazvala je zgražavanje javnosti jer je objavila svoju polunagu fotografiju na društvenim mrežama, što inače često radi, s tim što je ovaj put dozvolila maloletnom sinu Konstantinu da to gleda i komentariše.

Desetogodišnji dečak, učenik trećeg razreda osnovne škole, nedavno je otvorio profil na Instagramu i uredno lajkuje i komentariše sve objave svoje poznate mame. To, prema mišljenju mnogih, uopšte nije poželjno i normalno jer, Dara ponekad ume da postavi čak i eksplicitan sadržaj. Pre dva dana je objavila promotivnu fotku na kojoj se vidi njena polugola zadnjica, a prvi je to prokomentarisao maleni Kosta.

- Mama, najjača si - napisao je on, nakon čega mu je majka zahvalila.

- Volim te najviše na svetu - poručila je ona svom nasledniku.



Za kratko vreme mnogo ljudi se javilo i ostavilo svoje komentare ispod ove fotografije, uglavnom kritikujući pevačicu jer je dozvolila sinu da gleda neprimeren sadržaj.

- Kuku majko, nemam ništa protiv silikona, ali da vam malo dete, vaš sin, komentariše guzicu. Ovo jeste promovisanje pesme i nemam ništa protiv ovakvih slika, ali je bolesno da sin gleda svoju majku na ovakav način i komentariše, plus da čita ovde komentare pojedinih muškaraca - glasio je jedan od komentara.

Ovo nije prvi put da Darin sin komentariše mamine obline! Pre nekoliko godina ona je i sama Ognjenu Amidžiću u emisiji priznala da je, tada šestogodišnji Kosta, oduševljen njenim grudima.

- Moj sin obožava moje grudi. Kaže mi: "Buckice moja, imaš najlepše grudi na svetu" - ispričala je ona tada.

Na sve ovo, poznati psihijatar Jovan Marić upozorava da bi Darin sin u kasnijem dobu mogao da ima ozbiljnih zdravstvenih posledica.

- To nikako nije dobro. Imao sam pacijenta čija je majka bila balerina i često se skidala pred njim, a one su inače poznate po tome da imaju poseban odnos prema svom telu. Taj momak je imao problema s potencijom. Njegova devojka mi je rekla da se on njoj žalio rečima: "Ne mogu da se uzbudim kad se ti skineš jer ne izgledaš kao moja majka." To je takozvani Edipov kompleks. Postoje situacije kada roditelj, majka ili otac, nesvesno zavode dete suprotnog pola. Sve su to ozbiljni problemi za decu u kasnijem uzrastu - upozorava psihijatar.

