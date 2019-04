BIO JE NAJPOPULARNIJI DENSER, DANAS NE MOŽE NA LEĐIMA DA SE VRTI: Đole Đogani snimao je spotove pored kontejnera, a evo gde je sada!

Najpopularniji denser devedesetih godina Đole Đogani napravio je veliki bum na muzičkoj sceni sa grupom Đogani fantastiko. Pesma "Idemo na Mars" ga je proslavila, a danas njegova karijera ide u drugom pravcu, koju je počeo da gradi sa suprugom Vesnom, nakon što se razveo od Slađe Delibašić 2000. godine.

foto: Sonja Spasić

- Bili smo toliko popularni, da je to bilo nesnosno. Samo se slušalo "Idemo na Mars", diskoteke su vrištale, a pesma se puštala za jedno veče po 15 puta. Danas su se pojavili Džala Brat i Buba Koreli, ali ta naša popularnost ne može da se uporedi, nije to taj intenzitet. Spot nam je za tu pesmu bio totalno otkačen. Dok su se furali dobri automobili u spotovima, ja sam u svom ljude stavio pored kontejnera - priznao je denser.

foto: Printscreen

Pričalo se da je Marija Mihajlović pozajmljivala glas svima devedesetih godina, pa i Slađi. Šta je tačno?

- Slađi nije, grupi Đogani nikada. To su tada zvali otvaračice usta, ali je Slađi samo pevala prateće vokale.

U kom periodu si najviše zarađivao?

- Nisam dobijao mnogo novca, jer sam išao na drugačiju priču i pokazalo se da sam opstao i danas. Imao sam drugačije koncipirane priče, išao sam na procente od kaseta. Radio sam sa Brenom, imao velike turneje sa Draganom Mirković koje su trajale po 26 dana dva koncerta dnevno. To je bio ozbiljan nivo. Sve ovo što se danas izvodi poput Cobija, to sam ja radio sa Draganom, tačnije moderne ritmove koji su se spajali sa narodnom muzikom.

Da li si mogao da kupiš stan posle turneje?

- Tada se najbolje zarađivalo. Pevači su mogli da kupe stan, ali ja ne. Ja sam bio plesna grupa i koreograf, radio sam scenski nastup i imam epitet rodonačelnika densa, jer do tad to nije rađeno.

Jesu li posle toga svi počeli da kopiraju Đogani fantastiko?

- Mi smo prvi počeli, a onda je iz moje grupe izašao Gagi, Dak, Milan Tap 011, Coka, Ksenija Pajčin, Slađa, Sani Trik FX... To je bilo ludilo, početak nečega i svi su bili kvalitetni.

Zašto su onda mnogi pali u zaborav ako su bili kvalitetni?

- Normalno da su bili kvalitetni, bila je kvalitetna muzika. Tu muziku deca i danas slušaju.

Možeš li danas da zaradiš na tim starim pesmama i da li ih na nastupima izvodiš?

- Ne mogu, a i ne izvodim stare pesme. Imam novu karijeru sa Vesnom od 2000. godine i ne pevam nijednu pesmu iz stare priče sa Slađom.

foto: Dragana Udovičić

Da li si sa Slađom sada u dobrim odnosima?

- Jesam, viđamo se svi kada se porodično sa decom okupimo na nekom ručku.

Jesi li i danas u dobroj formi?

- Jesam, ali ne mogu da izvodim sve ono što sam izvodio tada, kada sam se vrteo na leđima, radio polu-helikopter... Ipak, nastupi mi i danas izgledaju savršeno.

Ističeš li se ti od svih Đoganijevih?

- Uvlače me tu i tamo u rijaliti, ali i ako nisam u rijalitiju, rijaliti je i to kada o tome pričamo.

Kurir.rs/ Nevena Mijušković/ Foto: Sonja Spasić





Negujem se koralnom vodom Da li vodiš zdrav život i brineš o izgledu? foto: Dragan Kadić - Izabrao sam između stvari koje me prljaju, kao što su cigarete i zdrave ishrane i nege. Koristim koralnu vodu za negu. Nisam vegan, ali sam delimično vegetarijanac i koristim samo belu ribu. Izabrao sam rad na duhovnom preobraženju kada sam imao 35 godina.



Pet godina snimam film Kako ide snimanje tvog dokumentarca? - Svi misle da ću ja sad, pošto je dokumetarac, da se hvalim. Ušao sam u petu godinu snimanja filma. Imao sam neku drugačiju koncepciju. To je priča o jednom vremenu i ljudima u kome sam se ja rodio, a koje sada blate na sve strane. Tada je bilo jako dobro.

