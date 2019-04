ACA LUKAS PROGOVORIO O POMIRENJU SA SONJOM! Posle svih onih gluposti koje smo pravili sad je drugačije: Ono nije bilo NORMALNO!

Aca Lukas i njegova još uvek zakonita supruga Sonja na sve nesuglasice stavili tačku, jer na prvom mestu misle na naslednicu Viktoriju. Par iza sebe ima buran period, ali nakon brojnih uvreda i prepucavanja preko društvenih mreža i medija, pevač kaže da su uspeli da pronađu zajednički jezik.

"Sonja i ja smo u dobrim odnosima. A kad se priča o pomirenju, ako mislite na deo da li smo ponovo muž i žena i da li smo ponovo u ljubavnoj vezi, nismo. Mi smo roditelji Viktorijini i to je sasvim dovoljno da bismo se dozvali posle svih onih gluposti koje smo pravili. Ja uvek priznam kada nešto radimo što ne valja, ono nije bilo normalno, ali sad se ponašamo drugačije", ističe Lukas i otkriva da je unuka, koju mu je rodila ćerka Miljana, novi izvor sreće:

"Često posećujem unuku i ćerku, sasvim normalno sam se snašao kao deda. Nisam imao problem sa snalaženjem, sve je super i uživamo svi. Viktorija voli bebu, igraju se zajedno. To mi je baš drago, nisam znao kako će to da prođe, ali, evo, super je."

foto: Damir Dervišagić

Inače, na društvenim mrežama se pojavio snimak sa privatnog slavlja na kojem folkera tokom zabavljanja gostiju prisutni kite novčanicama. Kako kaže, to se zapravo retko dešava, pa objašnjava da on peva za honorar, a ne za bakšiš.

"Ja ne radim za bakšiš. Desi se da gostujem na svadbi, mada to retko radim, ali to je možda bila šala. Ne sećam se kada sam imao veselje na kojem me je neko kitio parama. Što se tiče mojih nastupa, ne dolazi u obzir bilo kakvo davanje para, niti bilo kakvih gluposti jer to je meni baš degutantno i odvratno. Ne prodajem krompir, nisam na pijaci, ja pevam. Ljudi plate kartu, dođu i gledaju, tako da bakšiš ne uzimam. Ne znam da li od njega može da se zaradi ili ne može", poručio je Aca.

Pevač je zatim otkrio da se vreme dosta promenilo kada su zarade u pitanju, jer je nekada u kafanama moglo dobro da se inkasira:

"Nekada je bilo mnogo para kada sam radio po kafanama i opet su tu bili neki specifični gosti koji dođu zbog tebe, imaju novac i to su neke enormne cifre, ali to ne može da bude stalno i uvek. To se samo povremeno dešava. Sad malo češće praktikujem da zapevam u kafani jer mi se jako sviđa i ne mogu da pobegnem od toga. Drugačiji je repertoar i atmosfera, ja to stvarno volim i ne libim se toga."

foto: Marina Lopičić

