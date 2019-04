JA NE RADIM NA KASI, BAVIM SE ŠOU-BIZNISOM: Dari Bubamari sin (10) komentarisao VRELU FOTKU, a sada je osula po ZLOBNICIMA koji su je NAPALI! (FOTO)

Dara Bubamara na Instagram je objavila fotografiju na kojoj je u prvom planu njena zadnjica, a njen sin Kosta ostavio je, kako mnogi misle, neprikladan komentar.

"Mama, najjača si", poručio je Kosta, a fanovi su odmah napali pevačicu koja je objavila bezobraznu sliku, kao i maloletnog sina i njegov komentar.

foto: Instagram screenshot

Pevačica je na celu situaciju imala surov komentar. Naime, Dara smatra da uopšte nije čudno što se slika sviđa njenom sinu, kao i da su komentari onih koji to misle - primitivni.

"To komentarišu zlobnici koji nemaju ništa loše da kažu za mene, niti da dobro ne pevam, niti da ne izgledam dobro, pa su se onda uhvatili za to što mi je sin lajkovao. On je pametan dečko, ide u privatnu školu, govori tri jezika, zna da se njegova majka bavi šou-biznisom i to je normalno. On je na taj njegov komentar dobio više od sto lajkova. Ta slika je kao da sam u kupaćem kostimu. Pa, video je na plaži žene u kupaćem, ne razumem šta je tu čudno?", rekla je Dara i dodala:

foto: Printscreen

"Ja ne radim na kasi, već se bavim šou-biznisom, a i te žene što rade na kasi i one se skinu u kupaći kostim na plaži. Pa i Kim Kardašijan se slika tako, sve svetske zvezde... Nije mi jasno šta je tu čudno. To su zlobnici koji nemaju šta drugo da kažu, pa onda to komentarišu."

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Printscreen/Instagram

