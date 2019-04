MARINU VISKOVIĆ DEČKO MOLI DA SE UZMU, A ONA NEĆE: Nisam taj tip da maštam o svadbi! A evo kako će ipak Mirko UKROTITI ZGODNU PEVAČICU!

Marina Visković uživa u stabilnoj vezi, ali kako je više puta navela, papir kao dokaz ljubavi joj ništa na znači. Ipak, prizala je da njen dečko planira makar žurku da naprave, kako bi sve ozvaničili.

- Kod nas se to nikada ne zna. Imali smo planove, ali to odlažemo jer mi zaista nije važno. Nisam tip koji o tome mašta. Mirko mi kaže: hajde makar žurku da napravimo. Poznavajući nas, to će biti luda žurka - kaže Marina, i priznaje da bi volela da postane majka:

Kurir.rs, Blic / Foto: Printscreen Instagram

