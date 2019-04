RAT ZBOG PROSTITUCIJE UŽIVO U JUTARNJEM: Branka Blek Rouz striptiz uporedila sa glumicama, TEOLOG Miloš je pozvao na POKAJANJE, a onda je uleteo Žika Šarenica... (VIDEO)

Srbiju trese afera elitne prostitucije posle hapšenja makroa Šapčanina Mihajla Maksimovića, kojeg su razotkrile devojke koje su radile za njega, a među kojima su, kako se piše, bile pevačice, glumice, voditeljke, devojke iz sveta mode...

O legalizaciji prostitucije žestoko su se zakačili Branka Blek Rouz, bivša striptizeta i vlasnica striptiz klubova, i teolog Miloš Stojković. Iako su oboje kategorički protiv prostitucije, njihova žustra rasprava otišla je toliko daleko da su komentarisali o nemoralu, veri, postu, a toliko je bilo žustro da je voditelj Žika Šarenica morao da interveniše...

"Ja se borim protiv prostitucije. Morate me razumete. Ako ćemo po Bibliji, ko nije grešan, neka prvi baci kamen. Nije nemoralnost skidati se. Moralnost je u čoveku, u njegovim delima. Ako glumica ima scene, ona se svlači i to je umetnost, ja sam u svom performansku svlačila, imala erotski ples i to istina navodi na nešto, ali nisam imala ljubavne scene. Ja sam to gledala kao umetnost. Moram da odbranim svoju profesiju, jer je to za mene umetnost", rekla je na početku Branka Blek Rouz u Novom jutru.

"To nije umetnost", samo je kratko rekao teolog Miloš Stojković.

"Nikada nije moje ime ili iza mojih klubova, kojih je bilo devet, nije povezano sa prostitucijom. Prostitucija nema veze sa noćnim klubovima, ona se krije iza svih profesija, iza svih sfera, počev od advokjatskih kancelarija, medicinskih ustanova, prostitucija je kod nas uzela maha. A moje ime nikada nije doveteno u pitanje sa prostitucijom, a držim klubove jer sam ja protiv prostitucije.



"Uz poštovanje prema vama, gospođo, da ne mislite da širimo mržnju, prostitucija...", pokušao je teolog da dođe do reči, ali mu je Ruža upala u reč ne dozvoljavajući da stavlja u isti koš prostituciju i striptiz.

"Gospođo Branka, budite pristojni. Ovde govorim o promociji nemorala, prvo ste pokazalali nepoštovanje prema Bibliji, pokazali ste neznanje Biblije... Naveli ste pogrešno, tačno je Marija bila bludnica, i da su je zbog toga vređali, ali Marija Egipćanka se pokajala jer je to bilo pogubno za njenu dušu... Ako vi postite, Bog voli sve nas, ali mi ne promovišemo nemoral", a onda je pokazao sliku Branke Rouz, koja posti a slika se gola.

"Ovo je promovisanje prostitucije, ovo je promovisalo nemorala", bio je direktan teolog.

"Ja promovišem erotiku", branila se Branka.

"Majke Srbije, pogledajte šta promoviše nemoral 20 godina, ja vas pozivam iz hrišćanske ljubavi, budite Marija Egipćanka i otvorite restoran".

"Ja sam to shvatila da kao što glumica ima scene. Ja postim jer ovo što radim jeste greh. Nisam došla kao osuđenik, jer niko ne želi da priče o tome. Mi nikada to nismo imali u našem klubu", rekla je Branka.

"Rečeno mi je da postim i moj san je uz moj pristanak ušao u knjige, jer sam ja primer... kada sam sanjala taj san bilo je drugo obretenje glave Svetog Jovana, a znate kako je on izgubio glavu, zbog igračice, tako me je rečeno da je meni pružena jedna šansa", ispovedila se Branka Rouz.

"Post ne vredi ništa ako se duhom ne posti, ako hoćete vi meni da kažete da ako vi postite, a držite striptiz klubove i promovišete prostituciju, svlačili ste se od 96. godine... Vi ste vlasnik striptiz klubove, podstičete te ljude na nemoral, ako kažete da postite morate da postite i delima. Pozivam vas da budete Marija Egipćanka. Zatvorite tu firmu", predložio je teolog Miloš.

"Prodaću firmu", uzviknula je Branka.

Toliko se žestoko razvio dijalog između njih dvoje da je voditelj ustao i stao iza njih posle čega su puštene reklame.

