SIN ČUVENOG MINIMAKSA OVAKO GOVORI O LEGENDARNOM VODITELJU: Ja sam neki reper, ne bih ja mogao DA SLUŠAM LAŽI OD NEKOGA!

iskren do srži

Vladimir Ilić sin je čuvenog voditelja Milovana Ilića Minimaksa, a on je istakao da nikada nije imao predispozicija da se bavi poslom kojim se njegov otac proslavio.

"Ja sam ceo život tekstopisac, reper, nisam voditelj. Navikao sam da ja idem u emisije, da drugi vode. Ali, verovatno bi mogao i to da radim. Mada sam mnogo emotivan i lako planem, ne bi mogao da gledam nekoga koga ne volim u emisiji. Ili da slušam laži od nekoga. Sad pitam nekoga nešto, a znam odgovor, a on mi da drugi odgovor...Ne bi mogao to", ispričao je Vladimir.

"Pravična sam osoba. Minimaks je bio težak čovek, ali mnogo dobra osoba. Ja sam uvek pričao na televiziji kad su me pitali za njega, ili neke zajedničke emisije, ono kao otac i sin, njegova ogromna mana, ali i vrlina, je što je bio mnogo dobar čovek. U našem svetu u današnjosti, ne smeš da budeš dobar. Bio je težak isto kao ja, njemu su vijuge radile 20 puta brže od ostalih ljudi. On nije mogao da sačeka da ti odgovoriš, nego se već iznervira što ne znaš nešto, i onda će da digne glas. A u suštini je bio ozbiljan i ćale i ortak. Bio sam "U nedelji kod Minimaksa" ranije, ali da bih došao u "Minimaksoviziju" morao sam da zaslužim", završio je Vladimir.

