ERA OJDANIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O DEVOJKAMA: Na šta bi ličilo da ja brojim po 50 evra kad se one same nude i čekaju u redu! ŠOK!

Dok mu popularnost ne jenjava ni na pragu osme decenije života, Era Ojdanić (71) uživa u svakom segmentu svog života. U intervjuu za Kurir Stars otvoreno govori o odnosu sa ženama dosta mlađim od sebe, svojoj vanbračnoj deci i odlasku u penziju.



Plašiš li se starosti?

- Era Ojdanić samo se plaši Boga i nikog više na svetu. Kakva starost kada sam kao mladić!



Na šta najviše trošiš novac?

- Na parfeme kako svoje tako i za lepše polovine. Volim da kupim lepe i kvalitetne tanga gaćice. Međutim, najviše novca ode na benzin jer sam stalno u kolima.

foto: Marina Lopičić

Da li si nekada platio prostitutku za veče?

- Ne, nikada u životu kintu nisam odvojio na seks jer ovakva momčina kao što sam ja to sebi nikada ne bi dozvolila. Na šta bi to ličilo da ja brojim po 50 evra kad se one same nude. Na čekanju ih imam jedno pedesetak koje bi bar da popiju kafu sa mnom, a za seks se dogovaram.



Šta ti kažu tvoja deca što juriš klinke mlađe od njih?

- Oni se ponose, što znači da im je otac još aktuelan jer ga hoće i stare i mlade.



Da li bi mogao da napraviš dete u tim godinama?

- Preko koje prevučem gatnjik, ona odmah zakevi. Ja kažem da rađa. Natalitet mora da zavlada.



Imaš li vanbračne dece, a da ne znaš?

- Imam ćerku i sina van braka, koliko znam.



Koja pevačica sa estrade je po tvom ukusu?

- To je teško pitanje jer imam prelepe koleginice. Sve su dobre, ali najbolja riba je Buba Miranović. Ona je bila i ostala top ženska.

I ja bih da komentarišem Seve, zašto moram Daru?! foto: Sonja Spasić

A frajer?

- Bora Drljača. To ti je stara lička kajla.



Pisalo se da si imao aferu sa Snežanom Savić u mladosti?

- Ona je bila i ostala najveća dama na estradi i filmu. Toliko od mene.



Da li si gledao porno-film Severine Kojić i kako ti se čini?

- Gledao sam. Kad je izašao Sevkin pornić, svi su je pljuvali u Srbiji, a jedini sam je ja podržao. Ona super izgleda, super doživljava taj seks i odlična je pevačica. Sviđa mi se njen vrhunac i smatram da je kraljica oralnog seksa.

foto: Printscreen

A Dara Bubamara?

- Nemam komentar, neka je komentariše Drljača. Ona mi je nebitna.



Kako komentarišeš to što ljudi pričaju da Drljača i ti glumite dvorske lude samo zarad medija?

- Ko to kaže? Oni ne znaju da glume ni dvorske lude, niti bilo šta drugo. Pričaju zato što su ljubomorni i pakosni. Nas dvojica nikad nismo bili ljubomorni na kolege kad naprave hit, kad imaju veći honorar. Uvek kažem: „Bravo, majstore!“ Borin i moj ukupan staž je 105 godina, prema tome, neka razguli ko god kaže nešto loše. Narod nas još hoće jer smo i dalje top u državi.

foto: Printscreen Happy

Šta možemo da očekujemo od tebe u „Parovima“?

- Samo da uđem i da rastamburam onu doktorku, kao i Milijanu. Gde mi zapne, tu je moj saborac Drljača da pomogne.



Kada ćeš ostaviti mikrofon i otići u penziju?

- Dok se ne donese novi zakon o povišici penzije, pa ću razmisliti.



Maštaš li o nacionalnoj penziji?

- Nismo mogli da dođemo do izražaja ni Drljača ni ja od drugih levaka. Oni će se prepoznat,i ljudi dobili od zbrda do zdole. Ja sam sebi izgradio penziju i punio penzijski fond sa estrade i otpevao sam brojne humanitarne koncerte za Srbiju. Kad bih to sve naplatio, dobio bih sad milion evra. Zemljotres Skoplje, zemljotres Crna Gora, zemljotres Banjaluka, pesmom za lek, ma svašta nešto.



Da li više zarađuješ od privatnog biznisa nego od pevanja?

- Da nije bilo estrade, ne bi bilo ni biznisa. To sam sve zaradio preko mikrofona po svetu. Dobro je i ne žalim se. Imam taj motel i restoran koji iznajmljujem za privatne proslave, moj sin sve to vodi. Ide nam dobro.



Kurir.rs/marija Dejanović Foto: Damir Dervišagić,Ana Paunković

foto: Kurir

Kurir