METAR MRČAJEVACA, AMERIKA CELA! MIROSLAV ILIĆ SAGRADIO SVOJ RAJ! Digao sprat na staroj kući, a u centru sela jede u drumskoj kafani za 300 dinara (FOTO)

Nemam krila da poletim na livade da ti sletim, selo maleno, cveće šareno. Amerika, Amerika zemlja velika, ali metar moga sela, Amerika cela“, deo je pesme koju u originalu izvodi Miroslav Ilić. Svaki put kad je komentariše, čuveni pevač ne skriva da je u celosti autobiografska jer svoje Mrčajevce ne bi menjao ni za najveću svetsku metropolu.

Ekipa Starsa posetila je Ilićevo rodno naselje u opštini Čačak, gde ga inače stanovnici doživljavaju kao velikog domaćina i skromnog čoveka. Iako redovno dolazi u svoje selo, ovog puta ga nismo zatekli u njegovoj oazi mira.

foto: Vladimir Šporčić

- Dobar dan. Izvolite? Ilići nisu trenutno tu, bili su pre desetak dana - rekla je pevačeva komšinica, a potom počela da ga hvali.

- Takvog čoveka nigde nema. Toliko je moćan, a skroman. Video je ceo svet, a najviše voli ovde da dođe. Doduše, otkako mu je otac Života preminuo, slabije svraća, ali viđamo ga svaki put kad je tu. On je jedan gospodin, domaćin i ljudina. Slava ga nije promenila, prema svima je isti. Voli da pomaže ljudima i njegova humanost nema merila - dodala je gospođa koja živi u kući pored.

foto: Vladimir Šporčić

Inače, Miroslav je na svom imanju napravio pravi luksuzni raj, pa je njegov posed jedan od najlepših i najbogatijih u Mrčajevcima. Staru kuću je renovirao i podigao još jedan sprat, ali je i drugu fino uredio. U dvorištu je napravljen cvetni vrt, a izgrađen je i veliki roštilj. Međutim, pevač je mislio i na svoje unuke, kojima je obezbedio i bazen.

foto: Damir Dervišagić

- Sagradio je čudo. Pre nego što mu je otac umro počeo je da sređuje kuće. Ovu veću planirali su da sruše do temelja, ali su ipak odlučili da je samo dozidaju. Rođeni brat Mikijeve supruge Gordane je arhitekta i on je sve to osmislio. Obično kad leti dođu porodično, onda roštljaju, prave sedeljke u dvorištu, okupljaju društvo. Svoje imanje ne bi prodao za milijarde jer mu je plac uspomena na oca i detinjstvo, a čula sam da će se uskoro i preseliti tu - objasnila je komšinica.

Kafana u kojoj ruča foto: Vladimir Šporčić

Uprkos prirodnoj lepoti u kojoj „slavuj iz Mrčajevaca“ uživa, redovno odlazi i u jednu kafanicu. Ako u rodni kraj dođe bez supruge Goce, obično ručava u centru naselja.

- Miroslav ovde dolazi skoro svaki dan kada dođe. Obožava da jede kod nas. Voli da sedne u baštu kada je lepo vreme, poruči kafu i obavezno nešto od kuvane hrane. Voli pasulj, boraniju, grašak, ćufte... Sve što je kuvano - kaže jedna zaposlena, a sudeći po cenovniku, glavno jelo košta od 200 do 300 dinara.

Kurir.rs/Marija Dejanović Foto: Vladimir Šporčić,Damir Dervišagić

foto: Kurir

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir