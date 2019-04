MIRKA VASILJEVIĆ U ZVEZDAMA GRANDA! Glumica odlučila da pomogne Viki Miljković, evo šta je uradila njenim kandidatima SAT i PO!

Malo ko je očekivao da se glumica Mirka Vasiljević nađe u emisiji “Zvezde Granda” u timu Viki Miljković.

"Odmah da kažem da ja nisam deo njenog tima, ona ima ljude koji rade sa kandidatima... Ipak, s obzirom na to da sam od pete godine u medijima i posle sam snimila “Anđele”, pa je gluma postala moj ozbiljan hobi i na kraju posao, mnogo sam ljudi za sve te godine upoznala. Sa svima sam u super odnosima, a sa nekima se i viđam i družim. Dugi niz godina znam Viki, ja sam se rodila 90-ih godina, kada je ona imala ozbiljne hitove i odrastala sam kada je bila ozbiljna pevačica. Tokom moje karijere smo se upoznale, a posle ostale u kontaktu. Relativno skoro smo se videle i počele o ženskim temama da pričamo na kafi", rekla je Mirka.

"Pričala mi je da je ova godine velika odgovornost jer su dobili mentorski rad, približila mi je svoj rad u “Zvezdama Granda” i palo joj je na pamet da joj pomognem, da se jednom pojavim i prepričam kandidatima svoje iskustvo. Ono što se od glumaca očekuje je da u svakom trenutku na sceni budu najbolji što mogu, bez obzira šta im se privatno dešava. Ja sam rekla: “Ako to tebi znači i tvojoj grupi, naravno da ću doći”. Tako su i meni neki ljudi, kada sam i ja počinjala da radim, prenosili svoja iskustva. Volim uvek da pomognem drugima. Ja sam stvarno mislila da ću se pojaviti na 10 minuta, tako sam doživela, dođem kao Vikina drugarica i ispričam. Međutim, došla sam na probu i videla kamere, studio, baš sam bila iznenađenja, jer nisam očekivala tako ozbiljan nivo. Mislila sam da ću da pričam 10 minuta, a pričala sam sat i po vremena! Uplašila sam se da li ću u tom trenutku uraditi sve kako treba jer se nisam spremala uopšte. Izvukla sam se u smislu što volim da pričam i da su oni bili super raspoloženi. Dobro je ispalo na kraju i baš sam bila zadovoljna. Tu sam kao neko ko će Viki uvek podržati i nadam se da će njeni kandidati dogurati do finala. Isto kao što kada ja imam predstavu dođu moji prijatelji da me podrže", kaže nam Mirka Vasiljević.

Glumica dodaje i da ne bi mogla da se posveti kandidatima i postane stalni član tima, najpre zbog poslovnih obaveza koje ima.

"Ne bih mogla da se uklopim u njen tim jer je to zaista ozbiljan rad. Pored svog posla i privatnog života, u ovom trenutku ne bih imala vremena da im se 100 odsto posvetim. Ukoliko bude trebalo da dođem još neki put, doći ću, naravno, da joj pomognem kao prijateljici", iskrena je Mirka.

