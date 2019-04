PEVAČICU GRK ZAPROSIO, A SA VODITELJKOM DOBIO DETE: Odveli je na trežnjenje iz pritvora, nestala sa scene, evo gde je danas

Romana Panić bila je jedna od najpopularnijih pevačica u regionu, a njen turbulentan ljubavni život bio je veoma zaniljiv za javnost.

U jeku svoje popularnosti Panićeva se počela zabaljati sa grčkim advokatom Fotosom Pitađisom sa kojim se u nekoliko navrata svađala i mirila da bi osvanula vest da je on u vezi sa voditeljkom Jovanom Simić, koja je potom i rodila njegovo dete.

"Kamo što sam stigla iz Atine, zazvonio mi je telefon. On me zove i kaže da svima ispričam kako mi više nismo zajedno. Ja ga pitam o čemu se radi, a on mi kaže kako je među nama sve u redu, ali niko ne sme da zna da smo zajedno. Navodno, zbog računa, Interpola... Nismo se onda videli mesec dana, ali smo posle tih mesec dana opet bili zajedno... Ja sam opet otišla na Kipar, ali čim sam sletela, on me zove da mi kaže da ne smem tu da budem i da odmah moram da se vratim nazad. A ja iznajmila auto, rezervisala hotel... Ženo, znaš li čega je tu sve bilo?! Zabranio mi je da idem u Grčku! Onda se pojavila neko druga devojka. On je pričao da nema drugu, da je sve zbog nekog novca i papira. A ta devojka, Jovana, rodila mu je dete 13. aprila. Prosio me je, iako je drugoj napravio dete. Rekla sam mu da se skloni iz mog života, da me zaboravi... Da me više ne zove. Ta Jovana se posle udala za drugog. Prošle godine se i on oženio - ispričala je jednom prilikom Romana

U međuvremenu je pevačica privođena u policiju zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Još 2010. godine osvanula je vest da je Romana Panić uhapšena na Autokomandi. Kada ju je zaustavila policijska patrola, Romana je bila sama u džipu, a posle alko-testa ustanovljeno je da ima 1,8 promila alkohola u krvi. Ona je oko četiri sata ujutru privedena na treženjenje, a iz policijske stanice puštena je tog dana.

Posle ovako turbulentnog života, pevačica nije želela da iznosi detalje o svom ljubavnom životu, a s obzirom da često putuje, spekuliše se da je danas u srećnoj vezi te da u inostarnstvo odlazi zbog svog novog izabranika.

