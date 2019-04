UTISAK GODINE! OLJA BEĆKOVIĆ BILA UDATA ZA OCA BAKE PRASETA: Voditeljka se na fakultetu zaljubila u svog asistenta, a evo šta danas kaže SVEŠTENIK o braku sa Bećkovićevom (FOTO)

Olja Bećković nikada nije volela da govori o svom privatnom životu, a još manje o prvom, neuspelom braku, koji je, kako Kurir ekskluzivno otkriva, voditeljka "Utiska nedelje" davnih dana, tokom studija glume na FDU, sklopila sa Nenadom Ilićem, ocem popularnog jutjubera Baka Praseta!

U biografiji Bećkovićeve samo je napomenuto da iza sebe ima dva braka, ali se nigde precizno ne navodi da je bila udata za Ilića, niti koliko su bili u braku. Prema saznanjima Kurira, Ilić je osamdesetih godina bio asistent na FDU i jedna od prvih generacija glumaca kojima je predavao bila je upravo Oljina.

- To je bila mladalačka ljubav koja je brzo krunisana brakom. Sve to je nekako u njihovom slučaju išlo ishitreno, pa je samim tim i razvod brzo došao. Koliko ja znam, oni su se upoznali na fakultetu, Nenad je bio Oljin profesor, iako je samo nekoliko godina stariji od nje. Bećkovićkini roditelji Matija i Vera nisu bili oduševljeni time što hoće da se uda tako mlada, ali se nisu ni protivili njenoj odluci. Bili su verovatno i uvereni da će brzo da se pokaje i da će se ovaj mladi par rastati - kaže naš izvor i dodaje da se par razišao u miru.

- Često su imali sukobe mišljenja, pa su odlučili da se sporazumno razvedu. Svako je otišao na svoju stranu. Olja se posvetila prvo glumi, a potom voditeljskom poslu, dok je Nenad kasnije otišao na studije teologije, a u međuvremenu se ponovo oženio i taj brak, u kome je rođen i Baka Prase, odnosno Bogdan, traje i danas - kaže izvor čije navode nam je potvrdio i bivši Oljin suprug kada smo ga pozvali, ali na veoma suptilan način:

- Ja imam samo jedan, i to crkveni brak sa mojom suprugom - rekao je Ilić, a na naše pitanje da li je pre toga bio u građanskom braku sa Bećkovićevom, imao je zanimljiv odgovor.



- Sve pre ovog mog braka crkvenog je praistorija. Sve je praistorija, ja živim sadašnjost - rekao nam je sveštenik, dok ćerka Matije Bećkovića nije odgovarala na naše pozive.



Podsetimo, ona se početkom devedesetih udala za Vladimira Višnjića, s kojim je dobila sina Luku (26). Nažalost, Oljin suprug preminuo je 1999. godine. Ilić je inače već više od dve decenije u braku sa bivšom glumicom Vesnom Lončarević.

- S Vesnom sam se zabavljao pre upisa na bogosloviju i posle dugotrajnih razgovora i ona je upisala isti fakultet, krstila se i promenila ime u Anastasija. Bila je bolji student od mene. Venčali smo se 1992. i preselili u Vranje 1996. Tada smo već imali sina Pavla i ćerku Jelisavetu - rekao je u jednom intervjuu pre nekoliko godina Nenad, koji je kasnije dobio i sina Bogdana - poznatijeg kao Baka Prase i omiljenog među omladinom, a kada su se vratili u Beograd, dobili su i ćerku Nataliju.



Konzervativan

Ilić kritikuje sina zbog rečnika

Baka Prase popularnost je stekao tako što na Jutjubu objavljuje video-snimke u kojima komentariše kako nove pesme i spotove domaćih izvoćača tako i pozadine balkanskih jutjuberki, a njegov otac ga je zbog rečnika koji pritom koristi javno kritikovao.

- Ne podržavam deo rečnika i slika koje on koristi u svojim popularnim klipovima. I on to zna. O tome se raspravljamo. Zašto na javnoj sceni koristi rečnik koji ne koristi u kući? On mi objašnjava da je to način da sa svojom publikom uspostavi iskrenu komunikaciju - napisao je Ilić, koji je teologiju upisao u zrelim godinama.

- U 34. godini otišao sam kod mog parohijskog sveštenika na razgovor i sa njegovim preporukama upisao teologiju na Bogoslovskom fakultetu. Nije bilo lako da se, kao što kaže jevanđelje, odreknem svega i predam Hristu, ali sam uspeo da u tome nađem skoro sve odgovore na pitanja koja su me mučila - rekao je on pre nekoliko godina u jednom intervjuu.