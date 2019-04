JEZIVE SCENE MU I DALJE PROLAZE KROZ GLAVU: Stefan Živojinović iskreno o OTMICI, pevačicama koje su ga muvale i da li je koristio to što su mu BRENA i Boba roditelji!

Stefan Živojinović odgovorio je na nekoliko intrigantnih pitanja na poligrafu, a mnoge su iznenadile njegove izjave o devojkama.

Sin Lepe Brene, koji je nedavno objavio pesmu, priznao je i detalje iz prošlosti, o kojima i dalje razmišlja, kao što je njegova otmica pre 19 godina kada je bio dečak.

Živojinović nikada nije želeo da pominje taj događaj da ga drugi ne bi sažaljevali, a odgovorio je na pitanje da li mu i dan danas neke jezive scene prolaze kroz glavu.

"Prolaze, ali retko", rekao je on i dodao da ga otmičari nisu fizički maltretirali.

Kao mlađi koristio je, kako kaže, to što su mu roditelji poznati za određene stvari, a onda dodao i da su ga "muvale" pevačice Granda kako bi se bolje pozicionirale i to uspešno.

Stefan je priznao da je bio sa devojkom koja je više od 15 godina starija od njega, da je bio u paralelnoj vezi sa više devojaka i da mu se desilo da baci oko na maminu prijateljicu.

"Estrada je to, sve izgledaju fenomenalno. Neće ni Dunav moći da me opere posle ovih pitanja", izjavio je on u "Blic poligrafu" kroz smeh.

