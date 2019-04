DRAGANI MIRKOVIĆ JE OVO BIO NAJTEŽI MOMENAT U ŽIVOTU, PODELILA JE BOLNE USPOMENE: Ucenili su je kada je on UMRO, a evo na šta je morala da pristane!

Dragana Mirković progovorila je o filmu koji je snimila devedesetih godina, ali i tužnoj činjenici koja je obeležila taj period.

Usred snimanja pevačici je preminuo jedan od najbližih prijatelja i saradnika.

"Pokojni Raka Đokić - on je to radio, to je njegova želja bila, da ja snimam film. Međutim, on je bukvalno na pola snimanja preminuo, bukvalno za tri dana se sve to dogodilo. Ja sam bila u najtežoj situaciji u životu. On je meni sve bio, i odjednom, preko noći, ja sam ostala bez njega. Snimanje filma u toku, ostalo je mnogo neplaćenih stvari, jer je to sasvim normalno, snimali smo, čovek je imao planove šta, kako da uradi i odjednom ga nema...", rekla je Dragana sa knedlom u grlu i nastavila:

"Ja sam znala kolika je njegova želja bila da snimim taj film. Sebi sam rekla: "Dragana, ti to moraš"! To je jedan užasno težak period... Prvo, emotivno težak. Psihički sam bila rastrojena jako, a fizički isto. Nažalost, imala sam jedno ružno iskustvo. Jedna osoba koja je glumila u filmu posle Rakine smrti tražila mi je dupli honorar! Sačekao je situaciju, znao je da me ima u rukama jer je pola filma snimljeno, ne isplati mi se da ponovo snimam scene sa nekim drugim... Prosto sam morala da pristanem na tu ucenu i duplo sam platila. Da li mi verujete da ponekad izbegavam da pogledam svoj film jer me tako tužne uspomene i bolne uspomene vezuju za njega", iskrena je bila Dragana u emisiji "Premijera".

