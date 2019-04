ŠOK INTERVJU! IVAN MARINKOVIĆ PROGOVORIO O SINU ŽELJKU I KULIĆIMA: Ako bude lud kao Miljana, imaće ZLU SUDBINU! A onda je spomenuo ćerku Lenu i Gocu Tržan...

Ivan Marinković strahuje da sin Željko, kojeg je dobio u kratkoj vezi sa Miljanom Kulić prošle godine, ne povuče njene gene! U otvorenom razgovoru kaže da brine kako će njihov sin odrastati u toj, kako kaže, čudnoj porodici.



"Za Željka bi bilo mnogo bolje da povuče moje gene nego od Kulića. Ni ja nisam cvećka, ali između dva zla da biramo manje. Za njega apsolutno ne bi bilo dobro da nasledi nešto mamino, ali ni dedino i babino. Neka bude mangup kao ja, neka ima i probleme sa kojima sam se ja susretao, sve je bolje od Kulića. Ako bude lud kao Miljana, biće totalni promašaj i imaće zlu sudbinu.

Zamisli da kao Miljana počne da proganja zvezde "Granda", ide da im farba "gajbu", zove policiju, bude opsednut poznatim ličnostima... Da ih zivka konstantno na telefon, da im pravi pakao od života... Ne daj bože!

Da li Željka možeš da osetiš kao svoje dete, s obzirom na to da si ga video samo jednom u porodilištu?

- Moram da budem iskren - nemam osećaj da je moj sin. Nadam se da će me ljudi ukapirati šta želim da kažem. Možda to nekom zvuči kretenski. Poslednjih nekoliko dana čujem sa više strana da mali liči dosta na mene. Uvek kad pomislim na to dete, brinem da će imati probleme sa Miljanom. Mislio sam da će je materinstvo promeniti, ali nije.

Misliš da ćeš imati problem sa Miljanom?

- Ona je sigurno videla da ovde u "Parovima" imam srećnu vezu sa Jelenom, s kojom planiram brak i decu. Znajući Miljanu, sigurno će praviti razne zvrčke, proganjati me, terati inat... Voleo bih da uvek mogu da viđam dete, ali da svako od nas ima svoj život, ali mislim da me ona neće ostaviti na miru u spoljnom svetu i da će me ucenjivati na razne načine.

Jesu li baš svi Kulići isti?

- Izuzimam samo Mariju. Iako je luda, susret koji smo imali u bolnici je bio sasvim OK. Mi smo tad prvi put bili van kamera i totalno normalno se ponašala. U rijalitiju i preko telefona mi je zvučala kao bolesnica.

Da li možeš da staviš znak jednakosti između Željka, kog si dobio sa Miljanom, i ćerke Lene, koju ti je rodila Goca Tržan?

- Uh, nema šanse. Glupo mi je i da pričam o tome. Lena je rođena u braku sa Gocom i iz velike ljubavi. Odrastala je uz mene. Dugo nisam ni nju video. Lena mi je zauvek na prvom mestu. Za sada ih ne gledam na isti način, nažalost. Možda će to vremenom da se promeni.

