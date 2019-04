SVI SLUŠATE HIT INDIRE RADIĆ, A MALO KO ZNA TAJNU KOJA SE KRIJE IZA POTRESNIH STIHOVA PESME ZMAJ: Kada čujete ovu istinitu, ljubavnu priču, suze će same početi da vam LIJU!

Svi znaju pesmu "Zmaj" pevačice Indire Radić, ali retko k ozna tajnu koja se krije iza ove ljubavne numere.

Naime, ovu pesmu Marina Tucaković je, najpre, želela da proda Ceci. Međutim, nije kome je namenjeno, već kome je suđeno.

Dečko i devojka iz pesme su se sreli i zavoleli u srednjoj školi. Deset godina zabavljanja rezultiralo je zakazivanjem svadbe. Ali, devojka tada saznaje da ima rak pankreasa u poodmakloj fazi.

Venčanje je otkazano, a ona je dečku napisala pismo u bolnici (od reči do reči ove pesme) i zamolila ga da pročita kad ona umre. Međutim, on se napio to isto veče i otvorio pismo. Ujutru kada je došao u bolnicu, ona je umrla. Dečko je čuvao pismo 15 godina, nakon čega je rešio da ga proda Marini Tucaković.

