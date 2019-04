FAN NA OTPADU KUPIO SMRSKANI AUTO DARKA LAZIĆA! Pevača prošla JEZA kada je čuo RAZLOG i šta planira s njim!

Automobil Darka Lazića kojim je upravljao kada je 23. oktobra prošle godine doživeo tešku saobraćajnu nesreću, koju je pravim čudom preživeo, bio je u potpunosti smrskan, ali i pored toga ga je prodao i to jednom fanu koji je hteo automobil samo zato što je bio pevačev.



Olupina automobila marke BMW posle saobraćajke odvezen je na otpad.

"Moj auto je bio ceo smrskan, i ja sam ga odmah poslao na otpad. Naravno ne bi ni padalo na pamet da ga nešto popravljam ili da uopšte razmišljam o tim kolima više. To je sada olupina i - ćao. Međutim onda mi se javljaju sa auto-otpada i kažu da neki lik hoće da ga otkupi. Ja stao zgranut. Reko - "ne razumem... što bi neko hteo da otkupi olupinu kad može da kupi normalan auto, ne znam uopšte ni kako bi ga skrpio, ni zašto bi to radio. Em je olupina, em bih ja lično imao trip i neke loše karme". Ništa mi nije bilo jasno. Kažu oni meni - sve zna on to, ali ga ne zanima, kaže čovek - "baš me briga u kom je stanju, taj auto je bio u vlasništvu Darka Lazića, on se sa njim vozio, samo mi je to bitno", rekao je Darko ozbiljno šokiran Darko potezom jednog fana, kog očigledno nije moglo da spreči ništa da dođe do pevačevih kola, pa ih je na kraju kupio.

Podsetimo, Darko Lazić doživeo je stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj je doživeo politraumu s teškim povredama. Darko je bio u veštačkoj komi, a lekari su se danima borili za njegov život. Usledile su brojne operacije. Izvađena mu je slezina, imao je unutrašnje krvarenje i vodu u plućima, nekoliko operacija noge, i posle nešto više od mesec dana, konačno je prebačen u banju na Selters na rehabilitaciju i dalje lečenje. Darko je sada dobro, i uspešno se oporavlja.

