VAN DAM DAO 200.000 € ZA AUTO DRAGANE MIRKOVIĆ! A tek da čujete šta je dobio uz njega! Pevačica s ponosom otkrila veliku tajnu njihovog prijateljstva: Zato nas je i ZAVOLEO!

Poznato je da su Dragana Mirković, njen suprug Toni i Žan-Klod van Dam veliki prijatelji, a sada to drugarstvo pretvorilo se i u poslovnu saradnju. Naime, poznati glumac pazario je luksuzni automobil od para, a jedan je i dobio na poklon!

"Toni je dugi niz godinama u auto-industriji. Poseduje fabriku u kojoj se proizvodi 'majbah kupe'. On jedini ima dozvolu da proizvodi i prodaje taj automobil", objasnila je Dragana.

Žan-Klod je čvrsto rešio da kupi automobil od njih, a cena od 200.000 evra nije mu predstavljala problem. Doduše, ne od Tonija i Dragane, već od njegovih prijatelja, koji su vlasnici 'Mercedesovih' automobila na kojima stoji oznaka "DON".

"Van Dam je ušao u porodicu DON", ispričala je pevačica, a iste automobile voze i naše poznate zvezde poput Lepe Brene, Karleuše...

"Svi koji su auto kupili preko nas imaju na tablicama oznaku DON. Toni je dugi niz godina u auto-industriji i ima izvesne olakšice, tako da naši prijatelji preko njega mogu da dobiju najbolje uslove otplate i najnižu cenu", rekla je Dragana pa objasnila kako je došlo do toga da Van Dam dobije i automobil na poklon.

"Naši prijatelji su želeli da mu poklone jedan automobil iz svog salona jer ga obožavaju, a preko nas su imali priliku i da ga upoznaju. Ne treba da vam kažem da je bio dirnut tom pažnjom, iako njemu automobili zaista nisu potrebni. Ko zna koliko ih već ima", rekla je Dragana Mirković.

Na njihovo prijateljstvo je i te kako ponosna, iako, kako kaže, ne zna čime ga je zaslužila.

"On nas toliko voli, da se ja ponekad pitam zašto?! Stalno dolazi kod nas, voli naše društvo. Kad god ode u Belgiju da poseti roditelje, obavezno dođe do Beča, do nas. U našem prijateljstvu nema nikakvog interesa, niti sa naše, niti sa njegove strane. Zato nas je i zavoleo", ističe Dragana, koja je ponosna na iskren odnos i prijateljstvo sa svetskom zvezdom.

