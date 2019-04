JEDINO SE ŽENA NIJE SPASAO! Sve tajne i intrige iz veza Harija Varešanovića: Sa Aidom bio je u BRAKU ZBOG DECE! Tek s Jasminkom shvatio je šta je PRAVA LJUBAV!

Pevaču Hajrudinu Hariju Varešanoviću, vođi popularnog sastava "Hari Mata Hari", velika ljubav dogodila se u mladosti sa Aidom, kada je imao svega 19 godina. Par je stupio u brak krajem 1983. godine. Ceremonija zavetovanja na večnu ljubav i vernost prošla je intimno, bez velike pompe i u krugu najbližih prijatelja. Dve godine kasnije rodila se i ćerka Nađa.

Varešanović je u jednom intervjuu priznao da je tada bio isuviše mlad i nespreman za ulogu oca, a skoro deceniju posle toga, 1994. godine, u braku sa Aidom dobio je i sina Damira.

Međutim, kako se navodi, tek kasnije je isplivalo na videlo to da je pevač 1992. godine dobio i vanbračnog sina Maka, za kog je i sam Hari saznao znatno kasnije u životu! To je bio samo jedan u nizu razloga zbog kog se raspao njegov prvi brak sa Aidom.

Osim toga, Varešanović je otvoreno govorio o tome da je svoju drugu suprugu Jasminku upoznao još 1994. godine, te da je tek tada shvatio šta je to prava ljubav.

"U muziku sam ušao zbog muzike, a ne zbog stvari koje prate muziku. Nikada nisam imao problema sa drogom, alkoholom i kockom. Jedino se nisam spasao žena, a to je jedan od nusprodukata koji ide uz muziku, i to mi je najdraži porok. Sa suprugom sam imao malih trzavica, ali retko. Uvek joj kažem: 'Ko ti je kriv. Sama si birala. Ti si izabrala mene, a ne ja tebe'. Ja sam već sa 20 godina bio definisan kao muzičar i moj životni put se znao", pričao je Hari Pulsu 2006. o prirodi svog braka sa Aidom: "Mada, sve se u životu može prebroditi i prevazići. Sa suprugom sam ostao u braku, kompromisnom braku. Zbog dece", istakao je tada on, pa priznao da već deceniju unazad živi na relaciji Sarajevo-Minhen, zbog Jasminke sa kojom je 2010. godine stupio u brak, nakon što se razveo od Aide.

"Sve što je bilo pre pripisao bih mladosti, ludosti", rekao je on za Gloriju: "Mladi rade jedne stvari, srednje godine vuku neke druge", zaključio je pre nekoliko godina on.

