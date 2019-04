ŠOKANTNI POPUSTI DO 52% NA GRČKE HOTELE UZ GRATIS ALL INCLUSIVE!

Već sada možete da zamislite miris soli u vašim nozdrvama dok šetate beskrajnim plažama, a još uvek vam brigu pričinjava izbor kvalitetnog smeštaja? Budite bez brige jer turistička agencija „Travelland“ ima rešenje za vas. Letujte u najmodernijim grčkim hotelima i ostvarite popust do neverovatnih 52%!

Pred vratima Svete gore, na poluostrvu Atos, oduševiće vas prelepo okruženje Uranopolisa. Zadovoljni turisti svake godine uživaju u usluzi brojnih hotela, a „Travelland“ iz bogate ponude izdvaja Alexandros Palace 5*. Hotel je pozicioniran na predivnoj, zelenilom bogatoj padini i poseduje privatnu plažu, wellness centar i teniski teren. Sve sobe su prostrane, klimatizovane i imaju terasu ili verandu odakle se pruža pogled na more. Uz popust do 32%, sedam noći za dve odrasle osobe i dete do 12 godina po ceni je već od 306€!

Ako želite da uživate svim čulima na jahti, uz savršne gastronomske majstorije ili čašu dobrih vina, ili pak da se oprobate u ronjenju, jahanju, golfu, vodenim i drugim sportovima ili možda okušate sreću u kazinu, onda je luksuzni hotelski kompleks Porto Carras idealno mesto za vas. Vrhunska usluga, elegantno opremljene i udobne smeštajne jedinice i najrazličitiji uzbudljivi sadržaji učiniće da i najmlađi i najstariji posetioci pronađu dobru zabavu, a pritom uživaju u opuštenom odmoru. Za rezervacije do kraja meseca očekuju vas popusti u hotelima Porto Carras Stihonia i Porto Carras Meliton i do neverovatnih 52%! Ako želite da Vaskrs i prvi maj proslavite uz uzbudljive sadržaje ovih hotela, to možete učiniti po ceni već od 255€ u hotelu Meliton i po ceni već od 325€ u hotelu Sithonia!

Predivna peščana plaža u mestu Psakudija i moderan, lepo opremljen i sadržajima bogat hotel Cronwell Sermilia Resort 5*, učiniće vaš odmor savršenim i bezbrižnim. Ova elegantna i mirna oaza, ovog leta može biti vaša uz cene niže i do 37%!

Severozapadno od Neos Marmarasa, nalazi se šarmantno naselje Nikiti, gde se ističu neki od neverovatno lepih hotela. Iz kategorije 5 zvezdica izdvaja se Athena Pallas Village. Smešten je na Elia plaži u prijatnom okruženju i pruža visok nivo usluge koji može zadovoljiti svakog gosta omogućavajući im udoban i jedinstven boravak. Sa po tri zvezdice izdvajaju se Lilly Ann Beach, Lilly Ann Village i Elea Village, manji hoteli, ali opremljeni sasvim zadovoljavajuće, najpogodniji za opuštanje i odmor od buke i velikih gužvi. Savršeni kutak za odmor možete potražiti u nekom od pomenutih hotela po cenama sniženim do 17%.

Dodir luksuza nudi moderni i sa ukusom uređen hotel Xenios Anastasia Resort 5*. Nalazi se na samoj plaži, okružen baštom koja doprinosi prijatnoj atmosferi, a lepotu ambijenta upotpunjava obližna luka Nea Skioni. Sve sobe su veoma udobne, klimatizovane i elegantno uređene, a većina njih ima prelep pogled na more. Iz „Travelland-a“ stižu tople preporuke za ovaj hotel, a uz sjajni popust od 49% do kraja meseca, sedam noći, uz All Inclusive uslugu, za dvoje odraslih i dete do 14 godina po ceni je već od 460€!

U letovalištu Hanioti, svega 350 m udaljen od divne plaže, ušuškan je hotel Grand Victoria. Sve pogodnosti mirnog i opuštenog odmora možete uživati po cenama sniženim do sjajnih 37%! Deset noći za dve odrasle osobe i dvoje dece do 12, odnosno 6 godina, na bazi polupansiona, u superior sobama po ceni je već od 600€! U istom naselju, na samoj obali smešten je šarmantni Grand Otel sa četiri zvezdice. Raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži. Sobe su opremljene radiom, telefonom, frižiderom, klima-uređajem i sve imaju balkon sa pogledom na more ili dvorište. Svoj savršeni odmor možete priuštiti uz popust i do 37%!

U Olimpskoj regiji, na 35 km udaljenosti od mesta Katerini smešten je prelepi hotel Cronwell Platamon Resort 5*. Hotel poseduje nekoliko restorana, bar, bar na bazenu i na plaži, nekoliko otvorenih bazena, zatvoreni bazen u okviru spa centra koji se prostire na površini od 1500 m². Tu je akva park sa preko 40 vodenih atrakcija za izvrsnu zabavu svih gostiju. Sobe su udobne, prostrane i elegantno uređene, a usluga je na vrhunskom nivou. Za rezervacije do kraja aprila možete ostvariti popust i do 37%. Dragulj Olimpske regije predstavlja fenomenalni hotel Dion Palace sa 5 zvezdica, a poznat je po tome što je prvi medicinski spa centar u Grčkoj. Izlazi na prelepu peščanu plažu, više puta odlikovanu plavom zastavom, opremljen raznovrsnim sadržajima pogodnim kako za najmlađe, one željne zabave tako i za one koji se pre opredeljuju za miran odmor. Uz specijalnu „Travelland-ovu“ ponudu i popust od 22%, 10 noći za dve odrasle osobe i dvoje dece do 12, odnosno 6 godina, po ceni je već od 896€.

Peloponez svojim lepotama i savršenim mestima za odmor privlači veliki broj gostiju iz godine u godinu. U mestu Porto Heli kvalitetnu uslugu pružiće hoteli Aks Hinitsa Bay 4*, za koji važi popust od 22% i Aks Porto Heli, gde All Inclusive uslugu placate po ceni polupansiona! Nedaleko od Patrasa, u prelepom okruženju, smešten je hotel Porto Rio 4*. Zanimljiva arhiektura, udobnost i komfor, nešto su po čemu je ovaj hotel prepoznatljiv. Zainteresovane za ovaj hotel do kraja aprila očekuje do 27% popusta.

Zainteresovani mogu vršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“ na adresi Dobračina 43, u Beogradu, a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

