PRETIO JOJ BOMBOM, NAZIVAO ČETNIKUŠOM, A KIJA KOCKAR ZA NJEGA IMA JASNU PORUKU: Ne bojim se ničega i naravno da ću doći u Sarajevo!

Kristina Kija Kockar progovorila je o pretnjama bombama koje je dobila od jednog novinara i otkrila je da se ona ničega ne boji, ali da će se institucihej pobrinuti za čoveka koji ju je prvo lažno optužio, izvređao, a onda i zapretio bombom.



"Ja se ne bojim, ali sve može da utiče na druge ljude. Da mi neko preti bombom", rekla je Kockara.

Podsetimo, Kija je podelila status jednog novinara koji joj je pretio bombom, nazivajući je nacionalistom i četnikušom.

"Mene nazivati nacionalistom, pojavili su neki tviteti gde sam ja navodno napisala nešto protiv drugih nacija. Ja sam to demantovala, a onda me je on napao. To je novinar i treba da ima neku etiku. A on meni preti da ne smem doći u Sarajevo. I te kako mogu doći u Sarajevo, tamo imam mnogo prijatelja", rekla je Kija i dodala da je njen celi život demanti lažnih tvitova.

"Živele sam dve godine u Abu Dabiju, moje dve kume su polumuslimanke, moje celo društvo je mešano. Moje sve drugarice su iz Sarajeva muslimanke, nemam nijednu Srpkinju drugaricu koja je iz Sarajeva. Družim se sa njima, ja sam radila sa 160 nacija", rekla je Kija.

"Pretio mi je bombama. On je dečko koji je pre toga napisao svašta o meni, samo da je ostalo na tome rekla bih samo ok. On je onda napisao da sam četnikuša koju je NATO trebalo da ubije 1999. Posle sam čula, ne znam da li je istina to, da li je pouzdana, a onda smo dobili pretnje, da nećemo nikada doći u Sarajevo i ukoliko se taj nastup dogovi da ćemo biti pod njegovim ljudima i da ćemo biti pod bombama. To je pretnja smrću, meni terorizam, jer to je nastup gde će biti više ljudi", ispričala je Kija u Novom jutru.

"Ja se nadam da je sve ovo u vezi lajkova, a s obzirom da su pretnje, reagovaću naravno", rekla je Kockareva.

