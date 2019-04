NJIMA NEKA JE NA ČAST ŠTO SU JOJ SE SMEJALI: Nadeždina majka ne može da gleda kako joj ćerka PATI, a jedino su OVI učesnici na njenoj strani!

Nadežda Biljić završila je u suzama posle svega što joj se izdešavalo sa Tomom Panićem, a sad se oglasila njena majka Slavica.

Ona kaže da ne može da gleda snimke svoje ćerke, jer joj je jako teško.

foto: Damir Dervišagić

"Ne bih se mešala u odnos Tome i nje, neka sami rešavaju to, ja ih nisam ni spajala ni razdvajala, tako da moraju to sami. Ja bih stvarno volela da se čujem sa njom, da joj lepo kažem da nije došla tu ni zbog koga već samo zbog sebe.Samu sebe neka bodri. Ono što joj je rekla Zorica, tako bih joj rekla i ja, što je rekao Mića, takav stav imamo njen otac i ja, Mina me je prijatno iznenadila kako se ponela prema njoj", rekla je Slavica i dodala:

"Nada je takva da svima veruje, a njima ostalima na čast što su joj se smejali. Ona otkako je ušla trudila se svima da pomogne i to će uvek učiniti kad može. Eto, to je sve što imam da kažem."

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink, Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir