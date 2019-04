INDIRA I DALJE VLADA DENS SCENOM: Ja sam bila Kolonija!

Indira Levak od pre dve godine nastupa samostalno i već je objavila jedan album, mada iza sebe ima preko 20 godina karijere.

Kao pevačica grupe Kolonija ostvarila je neverovatan uspeh, a koliko su ona i Boris Đurđević dobro radili svoj posao, govori podatak da su zajedno snimili najmanje 30 hitova. O Koloniji, ali i solo karijeri, Indira je govorila za Kurir.



Kako ste se odlučili da radite baš dens muziku te 1996. kad ste osnovali Koloniju?

- Devedesete su bile godine dens muzike, pa je tako i nas zarazio taj trend, koji je definitivno odgovarao mom karakteru. Mislim da je važna iskrenost u muzici, kao i u svemu, a ako publika to prepozna, vi trajete. Danas se muzika modifikovala, kao i mi. Pesme žive i dalje, što je najveći uspeh. Ja nisam nostalgična, prilagođavam se vremenu i uvek živim za sadašnjost i ovaj trenutak, a moja publika me prati i dalje i zajedno pevamo sve hitove!

foto: Prinstcreen

Koje pesme su vama najdraže?

- Teško je muzičaru da izdvoji pesme, ali publika je već zavolela nove pesme s mog albuma "Valkira", što mi je neizmerno drago. "Nisam spavala" postala je himna naših partija koji traju do dugo u noć, a pesma "Dođi" bila je prva koju potpisujem autorski kao tekstopisac i zavladala je radijskim etrom. Naravno, i dalje publika odlično reaguje na moje stare pesme, "Oduzimaš mi dah", "Za tvoje snene oči", "Ti da bu di bu da", "Plamen od ljubavi"...

foto: Promo, Danijel Galić

Koliko ste pratili scenu u Srbiji devedesetih, čiju muziku ste slušali tada?

- Definitivno bih izdvojila Olivera Mandića, koji je uvek bio poseban. Izdvajao se svojim glasom, harizmom. Ali, bez obzira na žanr i sve ostalo, Lepa Brena je uvek bila kraljica i prati je celi region već decenijama. Ona je veliki profesionalac i to cenim.

foto: Prinstcreen

Da li ste na početku muzičke karijere mogli da pretpostavite da ćete jednog dana napustiti Koloniju?

- Da sam tako razmišljala, ne bih dala celu sebe u taj projekt i svakoj pesmi dala dušu. Nakon 20 godina jednostavno poželite neki novi izazov. Morala sam da izađem iz zone komfora kako bih publici dala svoj maksimum. Muzičari vole da se razvijaju u više smerova, pa sam se i ja napokon ostvarila kao autor tekstova i na taj način dala svoju jedinstvenu emociju publici. Na albumu "Valkira" potpisujem 12 pesama kao autor teksta, na šta sam izuzetno ponosna, a reakcije moje publike su fenomenalne.

foto: Promo, Danijel Galić

Da li vam smeta što vas ljudi i dalje oslovljavaju sa "Indira Kolonija"?

- Ne, pa to je 20 godina mog života na koji sam ponosna. Ja sam bila Kolonija i moj glas je dao identitet svakoj pesmi.



Svi koji vas poznaju kažu da se ostali isti, da vas slava nimalo nije promenila. Kako je to moguće?

- To je jednostavno takav karakter, svesna sam svojih kvaliteta, ne može da me poljulja ničije mišljenje, niti može da me digne u nebesa. Čvrsto stojim na zemlji, znam koliko puno radim i ulažem u sebe, nema odmora i življenja na staroj slavi.



U Srbiji je obožavaju

Pet puta godišnje peva u Beogradu! U proseku pet puta godišnje nastupate u Beogradu i po tome ste na prvom mesto od svih izvođača iz Hrvatske. Šta mislite, zašto vas ljudi u Srbiji toliko vole?

- Ljubav je obostrana! Svaki moj koncert u Beogradu je odlično posećen i sa sigurnošću mogu da kažem da je tog dana epicentar dobre zabave upravo tamo gde smo mi zajedno i pevamo i plešemo celu noć! Srce mi je tada puno!

Pa kad ćete napraviti jedan veliki koncert u Beogradu, kakvi su vam planovi?

- Želim da dam samo najbolje mojoj publici. Veliki koncert u Beogradu je u planu već neko vreme. Kad budem imala konkretnu informaciju, vi ćete prvi saznati!

Ivan Ercegovčević

