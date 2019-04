MAKRO MAKSIMOVIĆ PIŠE KNJIGU U ZATVORU! ADVOKAT OTKRIO ZA KURIR: Zarađivale su mesečno do 10.000 €, putovale, izlazile... a ovi MOĆNI MUŠKARCI su ih PLAĆALI!

Mihajlo Maksimović, makro koji je uhapšen krajem februara, počeo je da piše knjigu iza rešetaka u kojoj će, kako najavljuje za Kurir, otkriti najveće tajne elitne prostitucije u Srbiji!

foto: Damir Dervišagić

Maksimović, u čijem su se katalogu nalazile i poznate žene, uključujući rijaliti učesnice Sanju Stanković, Natašu Šaviju, Mimi Oro, kao i Plejboj zečicu Božanu Vojinović, sumnjiči se za trgovinu ljudima.



Sve tajne moćnika



Klupko je počelo da se odmotava kada su ga devojke, koje su uhapšene u beogradskom hotelu s turskim državljanima, optužile da je verbalno umeo da bude grub i da ih je terao da stavljaju silikone, redovno treniraju i idu na kurs lajf koučinga o svom trošku.

foto: Marina Lopičić

"Povodom tekstova koji su u više navrata objavljivani u vašim i brojnim drugim listovima mesec dana po hapšenju mog branjenika Mihajla Maksimovića, a povodom kojih se do sada on nije oglašavao i demantovao razne neistine i nagađanja, koja se po drugi put o njemu iznose, u kojima je on prikazan kao okrutni makro koji po Beogradu vrbuje nevine devojke i uvodi ih u prostituciju, a pošto je tema očigledno popularna i ljudi znatiželjni - obaveštavam vas da moj klijent piše knjigu. Knjiga, pod radnim naslovom 'Javna tajna', razrešiće sve nedoumice koje naše društvo ima u vezi sa ovom temom. Spreman je da delove iz knjige objavi u vašem dnevnom listu", kaže za Kurir advokat Danilo Nikolić.



Maksimović, koji trenutno boravi u Centralnom zatvoru, vodio je preciznu evidenciju o svim damama koje su za njega radile, ali i evidenciju klijenata koji su ih iznajmljivali.

foto: Privatna arhiva

"Ukoliko je Mihajlo zaista odlučio da progovori, njegova knjiga postaće najveći hit. Tražiće se primerak više! Mihajlo zna najveće tajne, ne samo srpskih starleta već i mnogih muškaraca iz sveta sporta, biznisa, estrade i politike. Za njega su radile najlepše žene, a bogati moćnici plaćali su njihovo društvo. Mihajlo vrlo dobro zna ko je sve koristio usluge žena iz njegovog kataloga", otkriva za Kurir izvor blizak najvećem estradnom makrou i dodaje da je Maksimović ozbiljno shvatao svoj biznis, vodio računa da devojke budu zdrave, u treningu, uvek dobro obučene, ali i elokventne.



Poznati klijenti



"Među klijentima koji su ih plaćali bilo je ljudi na visokim funkcijama, poznatih sportista i zbog toga je držao nivo devojaka. Vozači su ih vozili u prestižne hotele, profesionalni fotograf ih je slikao. Zarađivale su mesečno 5.000 do 10.000 evra, putovale na najekskluzivnije destinacije, sedele u najboljim restoranima. A gde su one, tu je uvek bilo i moćnih muškaraca", otkrio je sagovornik Kurira šta može da se očekuje od knjige koju je ekskluzivno najavio za Kurir advokat Mihajla Maksimovića.

foto: Privatna arhiva

Advokat Luka Nikolić

DUŠANA DEVOJKE NE TERETE Osim Mihajla Maksimovića, u akciji policije uhapšen je i njegov brat Dušan Milenković. Milenkovićev advokat Luka Nikolić kaže da njegovog branjenika „mlade dame koje su saslušane u postupku ne terete, da je u pitanju neosuđivano lice, te da je njegovo dalje zadržavanje u pritvoru zbog bojazni da će ponoviti krivično delo neosnovano“, i da očekuje njegovo brzo puštanje iz pritvora.

"Inače smatram da ovaj postupak predstavlja veštačku konstrukciju i svojevrsni pilot-projekat čiji je cilj da se krivično delo posredovanja u prostituciji podigne na mnogo veći i teži nivo krivičnog dela trgovine ljudima. Budući da je predmet još u fazi istrage a vodi ga izuzetno spreman i stručan tužilac, mišljenja sam da to kalemljenje u krivičnom postupku neće proći", zaključuje advokat Nikolić.

Nagodba

SORAJA GA PRIJAVILA POLICIJI? Najvećeg estradnog makroa Mihajla Maksimovića, prema nezvaničnim informacijama, policiji je prodala crnogorska starleta Soraja Vučelić, kojoj je zabranjen ulazak u Srbiju. Navodno, ona je policiji dojavila da se Mihajlove devojke u jednom poznatom beogradskom hotelu nalaze s klijentima iz Turske.

"Pomogla je policiji da on bude uhapšen, a zauzvrat je tražila da je skinu s „crne liste“, spiska osoba kojima je ulaz u Srbiju zabranjen", kaže izvor.

foto: Dragan Kadić



Kurir/Jelena Spasić/Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Marina Lopičić, Aleksandar Jovanović Cile, privatna arhiva

