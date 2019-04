LUKAS PROGOVORIO O POMIRENJU SA SONJOM! Kad su ljubav i emocije u pitanju niko NIŠTA NE MOŽE DA TVRDI! Pevač sve ispričao!

Aca Lukas bio je otvoren kada je njegov odnos sa Sonjom Vuksanović u pitanju. Pevač je otkrio da misli da do pomirenja neće doći, iako ništa nije sigurno kada su ljubav i emocije u pitanju, kako je sam izjavio.

- Ja sam generalno ateista, ne verujem ni u šta. Više puta sam bio zaljubljen, nigde ne piše da je ljubav samo jedna i nigde ne piše da ako ljubav nije do kraja života, nije bila prava. Kakav god je završetak, a obično su tragični i bolni, ali ne mora da znači da nije valjalo - rekao je Aca i dodao o Sonji...

- Mislim da neću, ne zato što ja neću nego imam osećaj da to ne može da bude to. Ako se desi, onda ću javiti da se desilo, ali kad su ljubav i emocije u pitanju niko ne može da tvrdi: "E to je tako i kraj" - zaključio je pevač u emisiji "Premijera".

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Exkluziv TV Prva

Kurirs.rs / Foto: Printscreen Premijera

Kurir