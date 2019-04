MUKA MI JE OD JAVNOSTI, POVUKAO SAM SE I PRIJA MI: Evo šta je Igor Pervić govorio u svom POSLEDNJEM intervjuu!

Igor Pervić umro je jutros u svom stanu u 8.30 časova posle duge bolesti.

On je poznat po brojnim ulogama, a svoju poslednju ulogu odigrao je u seriji Radoša Bajića "Šifra Despot", a samo nekoliko meseci ranije i u seriji Dragana Bjelogrlića "Žigosani u reketu".

foto: Printscreen

Glumac je u februaru prošle godine, tokom prikazivanja serije "Nemanjići-rađanje kraljevine". Njegovo pojavljivanje u seriji je tada izazvalo dosta pozitivnih komentara.

"Ovo nije prvi projekat na kojem smo Marko Marinković i ja radili. Nas dvojica se dosta razumemo, on poznaje taj moj glumački senzibilitet i uvek se bez preterane pripreme čujemo i dogovaramo. Zadovoljan sam kako je to ispalo i kolege su mi dosta pomogle. Biće još mojih pojavljivanja, ali sam zadovoljan i drago mi je da sam deo sjajne ekipe, na čelu sa Gordanom Mihićem. Mislim da će ta serija prirasti za srce gledaocima i da će biti voljena", rekao je tada Igor i dodao sa kim je najviše voleo da sarađuje:

foto: Damir Dervišagić

"Sa Mladenom Nelevićem, Mikijem Krstovićem i sa mladim snagama, bili smo kao jedan tim. Znali smo koja je odgovornost na nama i koliko je ta serija važna, kao i koliko mi kao narod cenimo dinastiju Nemanjića. Svi smo znali da radimo vrlo važnu stvar."

Igor je pre godinu dana priznao da je pročitao komentare na internetu vezane za svoju ulogu, a posebno onaj da je "svetla tačka ovog ostvarenja".

foto: Printscreen

"Ispratio sam, pročitao sam nekolicinu. Vidim da se ljudima dopalo. Video sam i taj komentar, niko ne može sam da bude svetla tačka, već je to timski rad, ja sam samo deo te ekipe i drago mi je da je publika prepoznala naš rad. Može samo da mi bude veoma drago. To je kompliment", izjavio je on.

Iako je bio prisutan na glumačkoj sceni, Igor se potpuno povukao iz javnosti. Nije krio da mu mirniji tempo života prija.

"Ja sam se povukao. Bavim se svojim poslom i prija mi. Više mi je muka javnosti i svega, volim da radim u miru i tišini. Ipak imam i neke godine, tako da mi prija rad u tišini. Apsolutno svojevoljno sam se povukao iz javnosti", rekao je u februaru prošle godine Igor. Glumac je tada zadobio i povredu kada je tokom snimanje serije "Nemanjići", pao sa konja, međutim, nakon 15 minuta je nastavio snimanje.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic

