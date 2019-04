ZBOG NJE JE PROBAO HEROIN! NATERALA GA JE NA NAJVEĆE ZLO: Stavi ona meni špric, a ja sam se igle bojao kao groma i, onako mlad i glup, kažem hajde. Okrenem glavu i ona mi to uradi...

Kada je gostovao u emisiji “Crni biseri” koju je vodio Vanja Bulić, Igor Pervić, koji je premino u 52. godini, pričao o svojoj teškoj borbi, a najveću zahvalnost iskazao je svojoj supruzi. Njegov otac bio je Muharem Pervić, majka balerina Lidija Pilipenko, ali Igor je odrastao sa očuhom Mišom.

Na pitanje kako je počeo da koristi heroin, Igor je bio ogoljujuće iskren:

"Jedna devojka, pokoj joj duši, koja je sada mrtva. Ja sam bio strašno zaljubljen u nju. Imao sam motor, 'tomos automatik', tad sam imao nekih 17 godina. To je tada bilo ne možeš da zamisliš, imati taj motor. I ja je stavim na motor i ona mi kaže: 'Ajde, vozi me na Novi Beograd, imam nešto hitno tamo da završim'. Ja vidim njoj nešto nije dobro, a ja tada stvarno nisam ništa znao o teškim drogama. Došli smo do zgrade i ona me pošalje na treći sprat. Za nju sam bio spreman sve da uradim. Nađemo se mi na trećem spratu i ona poslaže sve “rekvizite”, ja gledam zapanjeno šta to ona tamo krčka. I stavi ona meni špric, a ja sam se igle bojao kao groma. I ja naravno da bih tu devojku očarao, onako mlad i glup, kažem hajde. Okrenem glavu na drugu stranu i ona mi to uradi. Nije jedan dan prošao, ja sam se ponovo. To. Nikad nisam uzimao na nos. U početku nam nije trebalo mnogo para", pričao je Igor.

