BILA JE NJEGOVA PRVA LJUBAV, RAME SPASA U NAJTEŽIM TRENUCIMA, A ON JE OD NJE KRIO BOLEST: Jasmina Holbus progovorila o preminulom Igoru Perviću!

Igor Pervić preminuo je u 52. godini posle teške bolesti. Glumčeva prva ljubav, pesnikinja Jasmina Holbus progovorila je o tužnoj vesti koja ju je zadesila, pa je priznala da nije bila upoznata sa tim da je bio bolestan.

- I mene je jako iznenadila vest da je preminuo. Ne znam šta bih vam rekla, ne bih da iznosim privatne detalje. Ja nisam znala da je on bio bolestan, mi smo se zadnji put čuli za Božić, ovih meseci nismo i izgleda da se sve to izdešavalo u poslednja dva, tri meseca. On je od mene očigledno želeo da sakrije da je bolestan - rekla je Jasmina i dodala:

- Mi jesmo bili prijatelji čitav život, ali stvarno nisam znala za sve ovo što se dešava. Mi smo se razveli 1996. godine, ali smo ostali u dobrim odnosima - zaključila je Jasmina.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs, Informer / Foto: Dragan Kadić, Printscreen

Kurir