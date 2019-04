DAVIDOVA ŽENA SA ĆERKOM (3) NAPUSTILA STAN: Preselila se kod majke jer pevača viđa samo noću, a kad dođe kući posle snimanja Zvezda granda, evo šta radi

Ðorđe David ima trogodišnju ćerku Stašu, koju je dobio sa suprugom Anom, a iako imaju skladan brak, ova srećna porodica ne živi zajedno! Pre nekoliko meseci žena poznatog muzičara napustila je stan u kom su živeli i preselila se kod svoje majke, jer roker previše vremena provodi na poslu.



Inače, Ðorđe je definitivno jedan od prvih pevača na našim prostorima koji održava idiličan brak uprkos brojnim preprekama. Kako saznajemo, njegova žena odlučila je da izađe iz zajedničkog stana kako bi provodila više vremena sa svojom majkom.

- Ana je u poslednje vreme često bila sama, imala je mnogo obaveza oko ćerkice i nije sve mogla sama da postigne. Ðorđe je sada dobio dosta poslovnih angažmana i to nikako nije hteo da propusti, posebno ako uzmete u obzir da od rok muzike ne može mnogo da se zaradi. Njega je Ana podržala u svemu i mislila je da će izdržati to, ali David gotovo uopšte ne dolazi kući, samo uveče da prespava. Preko dana snima Zvezde Granda, a kada ih ne snima, radi kao mentor sa takmičarima. Često ide i na snimanja u razne emisije pa nije ni vikendom slobodan - kaže naš izvor blizak ovom vrsnom muzičaru i dodaje je njegovoj ženi bilo izuzetno teško.

- Ana je postala veoma usamljena, sa mužem se čula samo telefonom i video pozivima, a on uveče kad dođe kući, bude preumoran. Ona mu je predložila da ode sa Stašom na neko vreme kod majke kako bi imala bar neku pomoć oko ćerke, dok se David malo ne privikne na ovakav tempo života. Ðorđe je to podržao i složio se sa njenom idejom jer je svestan da njegovo žrtvovanje dosta utiče na nju. Daleko od toga da je njihov brak u krizi, da se ne slažu. Naprotiv, ko god zna njega, zna i to da je veoma privržen supruzi i ćerki i da ih stalno pominje, pa se trudi da bar svaki drugi dan svrati da i vidi ih na pola sata - kaže izvor.



Inače, Ðorđe živi u majčinom stanu na jednom kraju Novog Beograda, dok Ana i Staša stanuju u bloku 44, sa iste strane Save, pa im nije problem da se vide kad god za to imaju vremena.



Nedavno je muzičar pričao za Kurir koliko mu je bitna stabilnost porodice.

