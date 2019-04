ŽENSKO MORA DA ZAĆUTI KADA TREBA DA BI BRAK OPSTAO: Mirka Vasiljević otkrila kako vaspitava ĆERKU, a mnoge je njena izjava ŠOKIRALA!

Mirka Vasiljević i njen vanbračni muž Vujadin Savić imaju troje dece, a glumica sada priznaje koliko je teško uklopiti posao i porodicu.

Glumica je priznala da je pola vremena kod kuće, a pola u pozorištu, pa ponekad ne zna ni sama kako sve postiže. S obzirom na to da ima ćerku, Mirka je otkrila kako je savetuje.

"Da mora da zna da je žensko, a to podrazumeva da mora da zaćuti kada treba jer mi treba mi mudro da naučimo da ćutimo, onda može da opstane brak, da dobijete šta god hoćete. Da bude dama, da se ne ponaša onako kako dami ne priliči. Da bude pravična i srećna", rekla je ona u "Premijeri" i dodala šta je bitno da bi veza opstala:

"Ja mislim da kompromisa mora da bude konstantno, svaki dan. U raznim situacijama neko mora da popusti, da sačeka, da pričeka. Dok su god to neki problemi koji ne ugrožavaju porodicu, to su smešni problemi. Ako dođe do drugih problema, mora da se zatvori u četiri zida i to reši."

