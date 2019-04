MUSLIMOVIĆU OTKAZANA TURNEJA U KANADI ZBOG KRIVIČNOG POSTUPKA: Brutalno pretukao ljubavnicu Sonju jer mu je tražila da joj vrati 94.500 €!

Halid Muslimović nije mogao da dobije vizu za Kanadu, gde je planirao da održi turneju, a kao razlog je navedeno da se protiv njega vodi krivični postupak zbog prebijanja Sonje Bašić.



Reč je o ženi iz Australije s kojom je on bio u ljubavi nekoliko godina, a pre tačno godinu dana na putu za Banjaluku Muslimović je zverski istukao Bašićevu, koja ga je prijavila policiji i podnela krivičnu prijavu zbog toga.

- Halid se sa organizatorima dogovorio o svim detaljima turneje po Kanadi i trebalo je da 20. aprila održi prvi koncert. Vizu je dobio i sve je teklo u najboljem redu, a onda se sve preokrenulo. Kontaktirali su s njim iz kanadske ambasade nekoliko dana pre zakazanog leta za Vankuver, gde je trebalo da nastupi 12. aprila, i rekli su mu da će njegova viza ipak biti poništena. Halid nije mogao da veruje u to što je čuo, mislio je da se neko šali s njim - priča naš izvor blizak pevaču.

Ljubazna službenica iz ambasade objasnila mu je da oni moraju da poštuju procedure i zakone svoje matične države, koji su u takvim slučajevima vrlo rigorozni.

- Rekla mu je da je anonimna osoba kontaktirala s njihovim predstavništvom i predočila im da se protiv njega vodi krivični postupak za prebijanje žene u Bosni i Hercegovini. Oni su to odmah proverili i utvrdili da je informacija tačna, nakon čega su odlučili da povuku odluku o dobijanju vize. Ne samo da je izgubio šansu da zaradi dobru svotu novca od te turneje nego će još morati da vrati kaparu koju je uzeo od organizatora koncerata. Osim Vankuvera, trebalo je da peva i u Vinipegu, Torontu, Edmontonu, Londonu i Hamiltonu. To je za njega veliki gubitak - priča naš sagovornik.



Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Muslimovićem, ali on nije odgovorio na naše pozive. Takođe, ni Sonja Bašić nije bila dostupna na poznati broj telefona.



Zversko nasilje: Tukao je zbog para

Podsetimo, u avgustu prošle Sonja je u ispovesti za Kurir ispričala da ju je Halid, s kojim je do tada bila tri godine u vezi, brutalno pretukao kada mu je zatražila da joj vrati 94.500 evra.

- Tokom vožnje ka Banjaluci upitala sam ga kad će da mi da 22.000 maraka. Poludeo je, vozio je 150 na sat. Molila sam ga da zaustavi auto jer neću da poginem, imam decu. Onda me je tri puta udario rukom preko usta, pa je zaustavio auto, izašao i došao do mojih vrata. Šakom me je uhvatio za kosu, izvukao me i ja sam pala na zemlju. Udarila sam desnim kukom u kamen. Pitala sam ga: "Halide, zašto me udaraš?" A on je onda počeo da me desnom rukom udara u vilicu - ispričala je tada Bašićeva.