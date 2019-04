DARKO LAZIĆ OPET PROLAZI PAKAO! POVREDIO OPERISANU NOGU! Umire od bolova! Ne zna šta će sa sobom, a LEKOVI mu ne pomažu! Evo šta su mu lekari REKLI

Folk pevač Darko Lazić, koji se mesecima oporavlja nakon teške saobraćajne nezgode koja mu se dogodila u oktobru prošle godine, povredio je tokom spavanja povređenu nogu i imao je ogromne bolove kojih se jedva rešio.



Darku su lekari savetovali, dok mu se noga koju je povredio ne oporavi, da mora strogo da vodi računa o njoj kakoprilikom kretanja, tako i prilikom spavanja.

Pevač žarko želi da ponovo hoda samostalno i da se vrati normalnom životu i zbog toga se pridržava saveta lekara, ali dešava se da ne bude uvek disciplinovan.

Pre neku noć nije spavao kako su lekari naložili i tom prilikom je uspeo da povredi već povređena nogu. Narednog dana nije znao šta će od sebe od bolova. Bio је ljut na sebe ispričao nam je Darkov prijatelj, i dodao da je pevač uspeo da reši ovaj problem, uz napomenu lekara da mora da poštuje sve što mu govore.

Pevač je potvrdio da je povredio nogu koja mu je operisana.

foto: Sonja Spasić

"Imao sam velike bolove. Povredio sam nogu nemam pojma ni sam kako. Nezgodno sam spavao, okrenuo sam se na stranu na koju ne smem, probudio sam se i umirao od bolova. Uzimao sam lekove, nisu mi pomagali", rekao nam je pevač, ali nije želeo da detaljiše kako je na kraju rešio problem.

Darko svakodnevno ima bolove jer rane nisu zarasle u potpunosti, niti kosti koje je polomio zarasle.

"Darko pokušava da vodi normalan način života, ali daleko je to od onog stanja koje je bilo pre nesreće. On je imao teške operacije i to je ostavilo posledice po organizam. Odlazi na redovne kontrole, ima terapiju i mora da vodi računa о nozi u koju su mu ugrađene štitne. Svaka povreda mogla bi da bude opasna, a svaki i najmanji trzaj i udarac Darko oseća kroz neopisivu bol", objašnjava izvor i dodaje da Lazića muče čak i promene vremena, ali da se sa svim tim nosi muški i trudi da porodicu, koja je zbog njega prošla kroz pakao, poštedi dalje brige.

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs/Scena/Foto Printscreen

