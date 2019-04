VODITELJKA SLAGALICE IZJAVOM ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE: Ja sam postigla apsolutni mir, oprostila bih prevaru suprugu! PRIRODNO JE ZADOVOLJITI SVOJE POTREBE!

Kristina Radenković i Marija Veljković pričale su o razočarenjima u ljubavi pa je to inspirisalo jednu da progovori o neprijatnoj temi, makar za većinu ljudi. Vodteljke su otvorile dušu, a Kristina je izjavom o prevari šokirala ljude na društvenim mrežama.

- I, čovek priča "kad znate da volite". Ne znači da je on u pravu, ali meni se svidelo, to je ono što sam pričala pre godinu dana. Kaže, "Momenat kad vi nekoga volite je mir. Potpuni mir." Ja nikad nisam imala ovaj mir, ovo emotivno blagostanje... Stvarno, osećam od kada sam ga upoznala mir. Ne grickam nokte, a ja sam grickala zanoktice ovako, skroz, krv mi je šikljala, ovako sam držala ruke, od te neke nervoze "jao, nisam ostvarena, niko me ne voli...". Mislim, svi imamo valjda te neke dubioze. Ja sam potpuno mirna i sutra, mislim, i da me prevari ja bih bila, okej, povređena, ali bih rekla: "Ti si čovek mog života, nek si se proveo!" - rekla je Kristina na svoj YT kanalu.

