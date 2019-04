MARIJANA HRABRO STALA UZ MIRKU VASILJEVIĆ! Rekla je da žena mora da zna kad da zaćuti i zato je ona DAMA, a vi nastavite da KOKODAČETE! (FOTO)

Mirka Vasiljević pokrenula je lavinu komentara na društvenim mrežama, pa i među poznatima, kada je ispričala da će se potruditi da svoju ćerku nauči da zna da zaćuti kad treba.

Marijana Mićić hrabro je stala uz glumicu:

"Sigurno nije mislila da žena treba da ćuti a muškarac da je lema ali pilićarke i prostakuše ne mogu ni da dosegnu do toga šta je Mirka rekla. Zato je Mirka dama a vi nastavite da kokodačete."

Podsetimo, Mirka Vasiljević u jednoj emisiji izjavila je:

"Ćerku učim da treba da zna da je žensko, a to podrazumeva da zna da zaćuti kad treba jer mi žene mudro treba da naučimo da treba da ćutimo. Jer onda može da opstane i brak, da možete da dobijete šta hoćete, ali malo da sačekate", rekla je u jednoj emisiji Mirka, pa dodala: "Ja mislim da kompromisa mora da bude konstantno, svaki dan. U raznim situacijama neko mora da popusti, da sačeka, da pričeka. Dok su god to neki problemi koji ne ugrožavaju porodicu, to su smešni problemi. Ako dođe do drugih problema, mora da se zatvori u četiri zida i to reši."

Nešto kasnije, među brojnim komentarima, osvanula je Instagram priča Kristine Kije Kockar. Uz Mirkinu izjavu pevačica je "nalepila" gif koji iskazuje gađenje.

Mirka Vasiljević, pošto je videla šta se dešava, objasnila je svoju izjavu:

"Ja kada sam to rekla nisam nikako mislila da žene treba da trpe niti nasilje, niti da postanu neko ko nema svoj stav i ko nema svoj cilj i viziju u životu, niti da treba da bude potčinjena nekom drugom... Koliko god žene danas bile samostalne, muškarci se drugačije gledaju na poslu od žena, jači su. Prosto, zato se i kaže 'jača polovina' za muškarce, tako da muškarcu u nekoj meri treba da se dozvoli da bude muškarac, jer ljudi koji su sa Balkana, mi živimo, jelte, na Balkanu, a muškarci - koliko god oni bili ovovremenski - imaju ta neka iskonska načela u sebi i ne vole da žena bude baš potpuno ta koja vodi glavnu reč, nego da se zna kada oni vode glavnu reč, a kada dozvole da to bude žena... Žena treba da zna kad treba da zaćuti, ali ne da ćuti doveka, nego da ume da izabere trenutak. To je onda mudra žena jer, uglavnom, po mom mišljenju su žene te koje uglavnom uspeju da održe brak."

