OBOŽAVAM KOMŠIJAMA DA LUPAM JAJA: Milica Pavlović najveći hrišćanski praznik provodi radno, a evo ko joj je uleteo u naručje (FOTO)

Milica Pavlović spremno dočekuje Vaskrs. Tim povodom pevačica je uoči najvećeg hrišćanskog praznika posetila redakciju Kurira, gde se slikala za naš praznični broj. Srećna i vesela, Milica je odgovarala i na najškakljivija pitanja, a partner joj je bio pravi zec.

- Obožavam ovakve editorijale, posebno jer imam savršenog partnera u ovom „zločinu“ - preslatkog zeku koji se zove Pekalija. Za mene je poseban ovaj Vaskrs, ali mi je žao što večeras radim u Bosni. Sa jedne strane mi je drago jer se družim s publikom, a sa druge sam tužna jer nisam sa mojima. Ali, verujte, neće mi biti teško da putujem osam sati da bismo u nedelju svi bili kod kuće.

foto: Stefan Stojanov, Luka Bošković

Da li učestvuješ u spremanju uskršnjih đakonija?



- Ne! Ne ide mi to od ruke. Ali najviše volim da se kucam jajima s komšijama. Tada se prisećamo raznih anegdota iz prethodnih godina. Sumiramo utiske i uglavnom vole da se šale na moj račun zato što sam se ljutila kad gubim u takmičenju. Sećam se da su morali da mi popuštaju kako bih pobedila.



Kakve su ti želje?



- Jedna jedina koja važi već dugi niz godina - da moji baka i deka budu živi i zdravi što duže.



Kakvo je iskustvo slikati se sa pravim zecom?



- Zeka je čaroban. Aktivan je i moram da ga provozam na biciklu. Verujte da se i ne sećam kad sam se vozila biciklom po ulici. Krivo mi je što ne umem da vozim rolere i da skijam. Sve ono što ne znam da radim je nadomestila ljubav koju su mi pružili moji baka i deka, jer kad odrasteš na selu, ne polaže se toliko računa na te stvari. Razmazili su me i naučili da budem hedonista. Tako da kad neko skija, ja pijem kafu, kad neko vozi rolere, ja opet pijem kafu i meni je super.

foto: Stefan Stojanov, Luka Bošković

Kakvi su ti planovi za naredni period?



- Na prvom mestu poslovni. Radi se dosta i prezadovoljna sam. Spremam nešto dobro za publiku, ali nije pesma u pitanju. To je nešto zanimljivo što krčkam, što dugujem publici i radim sa svojim kreativnim timom. Nedavno sam bila u Crnoj Gori i radujem se moru, lepom vremenu. Dopada mi se to što je moja muzika došla do ušiju publike koju bi svaki moj kolega poželeo da ima.

foto: Stefan Stojanov, Luka Bošković

Kad pogledaš unazad, koliko te ovaj posao promenio?



- Mislim da suštinski nije. Smatram da ovaj posao može da promeni ljude koji su labilni, one koji nemaju vaspitanje i koji umisle da ovu ulogu treba da žive od momenta kad se probude dok ne utonu u san. Ja sam Milica Pavlović samo kad se upale lampice, a kad se sve to završi, samo sam obična dvojka koja voli ono što radi.

foto: Stefan Stojanov, Luka Bošković



Kurir /Ljiljana Stanišić

Foto: Luka Bošković, Stefan Stojanov

Kurir