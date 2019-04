ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ NIKAD NIJE OTKRILA VIŠE DETALJA O PRIVATNOM ŽIVOTU: Cecina ćerka iskreno o životu na Kipru, Veljkovoj svadbi i da li je počela da živi sa DEČKOM!

Anastasija Ražnatović podelila je sa svima kako njena porodica proslavlja najradosniji, hrišćanski praznik, a pritom otkrila detalje nepoznate javnosti.

Pevačica je sa svojom porodicom živela i na Kipru, a za praznike su Veljko i ona jedva čekali da dođu u Beograd.

foto: Printscreen/TV Pink

"Mi smo bili dosta mladi kada smo se preselili na Kipar, nova sredina, novi život, sve ispočetka. Nedostajala nam je porodica, prijatelji, društvo. Drugačiji je mentalitet tamo i tada mi je to bilo drama, ali sada mi je drago, jer sam dosta naučila, upoznala nove ljude. Želela sam da se vratim jer su mi nedostajale drugarice i drugovi, porodica, život koji sam imala u Beogradu. I jedva sam čekala da se vratim, pao mi je kamen sa srca kada sam se vratila", iskrena je pevačica.

foto: Printscreen/Ekskluzivno

Ona je otkrila da je zadovoljna i srećna svojim ljubavnim životom, a nije mogla da se ne osvrne na natpise o svadbi njenog brata Veljka sa Bogdanom Rodić.

"Pompa je dignuta, ne postoji datum kada će on da se oženi niti priča o tome u kući. Oni su se verili, uživaju u vezi, idili, ljubavi. Kada budu odlučili sigurno neće prvo reći novinama, već će to zadržati za sebe. Sigurno neće biti još svadbe", kaže Anastasija.

foto: Dragana Udovičić

Cecina naslednica kaže kako dosta dosta vremena provodi sa emotivnim partnerom, drugaricama i često nije u kući, ali se nije odselila iz porodičnog doma.

"Za ovaj praznik ćemo biti svi zajedno. Ja i Veljko gajimo veliki takmičarski duh kada su neke igre u pitanju, a on se više iznervira od mene. On valjda toliko želi da me pobedi u tom kuckanju jajima da mu to i uspe", rekla je Anastasija u emisiji "Ekskluzivno".

foto: Printscreen/Ekskluzivno

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Ekskluzivno

Kurir