OTAC ME ČESTO PITAO ŠTA ĆE 7 DEVOJAKA NA NAS TROJICU: Ivan Gavrilović je devedesetih pravio najjače žurke u porodičnom domu, a evo šta svojim SINOVIMA ne bi dozvolio!

Ivan Gavrilović preselio se iz porodičnog doma na Zvezdari, ali je sprat kod njegovih roditelja uvek rezervisan za njega.

Pevač je rekao da je tu proveo mladost i pravio najbolje žurke devedesetih.

"Tu su dolazili moji drugari, a dovodili smo i prijateljice da preslušavamo diskove (smeh). Nekada je bilo haotično i u tri ujutru, pa nam otac upadne i kaže nam da smo narkomani. Kada mu lepo objasnim da nismo, on pita: "Šta će vam sedam devojaka na vas trojicu?". Nisu to bile devojke kao danas, fejk, starlete i sve na izvol’te. Tada su me devojke doživljavale kao nekoga koga su obožavale", rekao je Ivan, kom je momački stan postao baza.

foto: Marina Lopičić

Kako kaže, često ga sinovi zovu da izađe iz svog stana kako bi tamo doveli devojke.

"Plašio sam se da zbog vremena u kojem živimo ne odu putem droge ili nekih drugih opijata. Ipak, to se, hvala bogu, nije dogodilo. Uvek sam im bio prijatelj i vidim da sam uspeo da napravim dobru stvar sa svojom suprugom", kaže Gavrilović, koji je u doba najveće popularnosti zarađivao više desetina hiljada maraka.

"Supruga i ja smo se uvek više brinuli da putujemo, budemo kul, lepo obučeni. Imao sam sreću da obiđem ceo svet i upoznam lepe kulture. Zaista sam koristio to što sam bio zvezda. To su vrednosti koje su mi imponovale, više nego da donesem 10.000 ili 15.000 maraka ili "švajcaraca" kući. To bi bio tragično. Donosio sam novac, ali sam voleo da ga trošim na putovanja. Veliki smo trag ostavili u muzici i dobili brojne nagrade za to", rekao je pevač.

foto: Sonja Spasić

Marinom se Ivan oženio 1999. godine.

"Uspeli smo obostrano da izgradimo brak. U početku je bilo teško, dok se ona nije navikla na sve ono što je mene tada pratilo. Kroz brak počinješ da voliš ženu sve više i više. Ljubav se gaji i mora da se zaliva da bi rasla. Deca ti takođe umnožavaju ljubav", kaže Ivan.

Na telu ima gomilu tetovaža, a sada priznaje da svaka ima značenje.

"Nisam pristalica tetovaža, iako ih imam veliki broj. Imam sinove, krst, ime Marina, mikrofon koji simbolizuje muziku, sat koji simbolizuje broj devet. Devetog maja sam se oženio, 9. oktobra mi je rođen sin, a u spotu "Hoću s tobom da đuskam" nosim broj devet. Ne kajem se ni zbog jedne tetovaže, ali ne bih voleo da ih moji sinovi rade", priznaje denser.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/Blic, Foto: Sonja Spasić

Kurir