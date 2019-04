NESTAO SA MALIH EKRANA, A ONDA SE VRATIO POSLU NA ŠTAKAMA: Danilo otkrio kako je slomio nogu, a ovaj komentar ga je NASMEJAO do suza!

Novinar Danilo Mašojević vratio se na male ekrane, a sada je priznao šta se sve promenilo u njegovom životu.

"Desilo se to da sam se vraćao kući, a prethodno sam bio na skijanju. U jednoj ruci sam držao kiselu vodu, a u drugoj mobilni telefon i nisam obratio pažnju na led, pa sam pao sam sebi na desnu nogu i polomio je. Obe kosti desne noge. Video sam na licu mesta da je noga otišla u drugom smeru. Zvao sam Hitnu pomoć, nadao sam se da će da me sastave i vrate kući. Posle 2 sata i svih mogućih snimanja, ostao sam na bolničkom lečenju, pet dana sam ležao, a onda sam operisan. 12 dana sam bio na otropediji, tu sam dočekao i Novu godinu, slavio sam sa sestrama i tehničarima i još nekoliko momaka. Sad imam višak delova, pištim na aerodromima, imam dokaz da ne nosim hladno oružje, već ga imam u sebi", rekao je on.

S obzirom da je radio sa Jovanom Joksimović i Srđanom Predojevićem, jedan komentar kolege mu je ostao u sećanju.

"Ne možeš još da napraviš dva, tri koraka. Ja sam mu rekao: "Imam štaku, taman mogu da dohvatim Rusiju." Razgovarao sam sa Jovanom, svi su to jedva dočekali, sve vreme smo na vezi. Tako sam se vratio na obe štake, one podpazušne. Idem na terapije, ja odavno mogu da hodam bez štaka, ali iz sigurnosti nosim još jednu", izjavio je on i priznao koji komentar ga je nasmejao:

"Svuda u svetu su lepe i zgodne devojke na vremenskoj prognozi, samo kod nas u Srbiji dečko od metar i po sa štakama."

