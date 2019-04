HRVATSKI PEVAČI DOBIJAJU HILAJDE EVRA NA NASTUPIMA: Od ovih basnoslovnih CIFRI zavrteće vam se u glavi!

Hrvatski pevači zarađuju basnoslovne sume od svojih nastupa i pesama, a sada je isplivala informacija koliko novca je u pitanju.

Nina Badrić

Nina Badrić (46) izbaci hit, a cena njenog nastupa odmah ide gore, od 30 do 50 posto.

Toni Cetinski

Toni (49) najčešće pravi velike koncerte, a navodno po nastupu traži od 12.000 do 20.000 evra, a na događajima peva za trostruko više. Njegova cena za proslavama je od 28.000 do oko 50.000 evra. Cetinski će pevati i na svadbi, ali neće pevati celu noć. On se pojavi kao gost iznenađenje i otpeva najviše četiri pesme, dok za svaku uzme oko 2.000 evra.

Maja Šuput

Maja (39) se obogatila na svadbama, pa za pevanje na jednoj uzima od 6.000 do 8.000 evra. Maja godinama unapred ima zakazanu svaku subotu i često je govorila kako ne zna kad će se, s obzirom na rasprodane vikende, udati.

Jelena Rozga

Jelena Rozga (41), prema tvrdnjama jednog sajta, za koncert traži 12.000 evra, za događaj oko 10.000, a za klupsku svirku oko 7.500 evra.

